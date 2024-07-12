https://ria.ru/20240712/modernizatsiya-1959205705.html

Предприятия Москвы наращивают производство благодаря модернизации

Предприятия Москвы наращивают производство благодаря модернизации - РИА Новости, 12.07.2024

Предприятия Москвы наращивают производство благодаря модернизации

Модернизация производственных площадок в Москве дает заводам возможность увеличить качество и объем выпускаемой продукции, а также сокращать издержки, сообщил... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:03

2024-07-12T14:03

2024-07-12T14:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Модернизация производственных площадок в Москве дает заводам возможность увеличить качество и объем выпускаемой продукции, а также сокращать издержки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Модернизация производственных площадок включает в себя внедрение новых технологий и оборудования, оптимизацию технологических процессов и повышение квалификации персонала. Это способствует повышению конкурентоспособности предприятий, укреплению их позиций на рынке, а также росту объемов выпуска изделий", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что город активно поддерживает компании, предоставляя различные меры поддержки – сегодня их более 20. Например, с начала 2024 года промышленное производство в городе выросло на 17,6%.Так, московский производитель упаковки "ТД Полимир" обновил парк оборудования новым станком для производства пакетов. Он обладает высокой скоростью работы и точностью изготовления. Это позволяет производить продукцию высокого качества. Например, устройство поможет увеличить производительность компании более чем на 50 тонн упаковки в месяц.Предприятие нарастило выпуск товаров на 40% по итогам 2023 году благодаря расширению площадки и вводу в эксплуатацию нового оборудования. Производство занимается изготовлением продукции из полиэтилена: упаковочные и подарочные пакеты, а также пакеты-майки.Другая московская компания "ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН" благодаря модернизации, технологическому и техническому усовершенствованию производственных процессов увеличила ключевой показатель производительности труда в четыре раза.Предприятие разрабатывает и производит системы накопления энергии с применением суперконденсаторов и других накопителей энергии, которые используют в разных отраслях. Например, в автомобильной индустрии и электротранспорте, энергетике, а также промышленности.По словам генерального директора компании Владимира Ворожейкина, несмотря на ряд ограничений и санкционное давление, компания смогла оперативно адаптироваться под новые реалии, пересмотреть производственные процессы, оптимизировать и технически их усовершенствовать.Он пояснил, что в результате удалось значительно повысить эффективность производства, улучшить бизнес-процессы и обеспечить заказчикам требуемые сроки изготовления продукции, при этом сохранив максимально высокое качество.На данный момент в Москве работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых. Компании изготавливают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

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https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958489950.html

https://ria.ru/20240711/tekhnologii-1959034734.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, анатолий гарбузов