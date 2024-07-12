https://ria.ru/20240712/mishustin-1959185660.html
Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, заявил Мишустин
Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.07.2024
Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, заявил Мишустин
Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, от этого зависит уровень жизни россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:40
2024-07-12T11:40
2024-07-12T11:55
экономика
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, от этого зависит уровень жизни россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу. "Наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего, за счет роста частных доходов, однако этот же фактор вносит вклад в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься, от этого зависит уровень жизни наших граждан", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию. "При необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере и, конечно, во взаимодействии с Банком России", – добавил он.По данным Росстата, инфляция в России в июне в годовом выражении составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. При этом, по оценке Минэкономразвития, на 8 июля рост цен год к году составил 9,25%.По прогнозу министерства, инфляция в России в 2024 году составит 5,1% после 7,42% в прошлом году. При этом в июне представитель Минэкономразвития говорил журналистам, что инфляция по итогам года может оказаться чуть выше нынешнего прогноза ведомства.
https://ria.ru/20240704/inflyatsiya-1957278475.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, заявил Мишустин
Мишустин: надо постоянно заниматься вопросами инфляции, это важно для граждан
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вопросы инфляции требуют постоянного внимания властей, от этого зависит уровень жизни россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу.
«
"Наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего, за счет роста частных доходов, однако этот же фактор вносит вклад в рост инфляции. По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься, от этого зависит уровень жизни наших граждан", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию.
«
"При необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере и, конечно, во взаимодействии с Банком России", – добавил он.
По данным Росстата, инфляция в России в июне в годовом выражении составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. При этом, по оценке Минэкономразвития, на 8 июля рост цен год к году составил 9,25%.
По прогнозу министерства, инфляция в России в 2024 году составит 5,1% после 7,42% в прошлом году. При этом в июне представитель Минэкономразвития говорил журналистам, что инфляция по итогам года может оказаться чуть выше нынешнего прогноза ведомства.