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Минобороны начало активно поставлять в войска карабины для борьбы с дронами - РИА Новости, 12.07.2024
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17:48 12.07.2024
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Минобороны начало активно поставлять в войска карабины для борьбы с дронами
Минобороны начало активно поставлять в войска карабины для борьбы с дронами - РИА Новости, 12.07.2024
Минобороны начало активно поставлять в войска карабины для борьбы с дронами
Министерство обороны РФ начало активно поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:48
2024-07-12T17:48
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безопасность
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МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 12 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ начало активно поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами. В группировки, выполняющие задачи в зоне СВО уже поставлено 700 единиц вооружения, их число будет увеличиваться, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. "У нас централизованные закупки уже есть. Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких карабинов уже там современных, хороших, автоматических и полуавтоматических. Естественно, с каждым днем это все будет увеличиваться", - сказал Евкуров, отвечая на соответствующий вопрос.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Минобороны начало активно поставлять в войска карабины для борьбы с дронами

Минобороны поставляет в войска автоматические и полуавтоматические карабины

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 12 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ начало активно поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами.
В группировки, выполняющие задачи в зоне СВО уже поставлено 700 единиц вооружения, их число будет увеличиваться, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
«
"У нас централизованные закупки уже есть. Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких карабинов уже там современных, хороших, автоматических и полуавтоматических. Естественно, с каждым днем это все будет увеличиваться", - сказал Евкуров, отвечая на соответствующий вопрос.
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