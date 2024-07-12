https://ria.ru/20240712/minoborony-1959315119.html

Минобороны начало активно поставлять в войска карабины для борьбы с дронами

Минобороны начало активно поставлять в войска карабины для борьбы с дронами - РИА Новости, 12.07.2024

Минобороны начало активно поставлять в войска карабины для борьбы с дронами

Министерство обороны РФ начало активно поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:48

2024-07-12T17:48

2024-07-12T17:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 12 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ начало активно поставлять в войска автоматические и полуавтоматические карабины для борьбы с дронами. В группировки, выполняющие задачи в зоне СВО уже поставлено 700 единиц вооружения, их число будет увеличиваться, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. "У нас централизованные закупки уже есть. Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких карабинов уже там современных, хороших, автоматических и полуавтоматических. Естественно, с каждым днем это все будет увеличиваться", - сказал Евкуров, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240624/shlem-1955120055.html

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безопасность, россия