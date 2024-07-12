ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по украинским авиабазам и объектам энергетики
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, предприятиям ОПК Украины и объектам энергетики, обеспечивавших их работу, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"С 6-го по 12 июля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства.
«
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркивает МО РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В России успешно испытали систему ПВО из FPV-дронов
6 июля, 05:03