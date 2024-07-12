https://ria.ru/20240712/minoborony-1959283352.html

ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ

ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024

ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, предприятиям ОПК Украины и объектам энергетики, обеспечивавших их РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:18

2024-07-12T16:18

2024-07-12T16:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, предприятиям ОПК Украины и объектам энергетики, обеспечивавших их работу, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 6-го по 12 июля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркивает МО РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240710/modifikatsii-1958654525.html

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россия, украина, вооруженные силы украины