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ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 12.07.2024 (обновлено: 16:28 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/minoborony-1959283352.html
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, предприятиям ОПК Украины и объектам энергетики, обеспечивавших их РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:18
2024-07-12T16:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, предприятиям ОПК Украины и объектам энергетики, обеспечивавших их работу, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 6-го по 12 июля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркивает МО РФ.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по украинским авиабазам и объектам энергетики

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ, предприятиям ОПК Украины и объектам энергетики, обеспечивавших их работу, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"С 6-го по 12 июля т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: авиационные базы противника, предприятия ОПК Украины и объекты энергетики, обеспечивавшие их работу, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства.
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"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркивает МО РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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