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Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 12.07.2024 (обновлено: 14:22 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/minoborony-1959243342.html
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.07.2024
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:20
2024-07-12T14:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого июля 2024 года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область
Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета по воздушной цели в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Двенадцатого июля 2024 года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская область
 
 
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