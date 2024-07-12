https://ria.ru/20240712/minoborony-1959243342.html

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.07.2024

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:20

2024-07-12T14:20

2024-07-12T14:22

специальная военная операция на украине

россия

курская область

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двенадцатого июля 2024 года около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240704/reb-1957252202.html

россия

курская область

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россия, курская область