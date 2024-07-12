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Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных - РИА Новости, 12.07.2024
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17:42 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/minjust-1959313959.html
Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных
Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных - РИА Новости, 12.07.2024
Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных
Минюст внес неправительственные организации MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, "Фонд Джона Смита") из Великобритании в перечень нежелательных... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:42
2024-07-12T17:42
германия
великобритания
россия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минюст внес неправительственные организации MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, "Фонд Джона Смита") из Великобритании в перечень нежелательных в России, сообщается на сайте Минюста. "175. ... MitOst e.V.* (Германия); 176. ... The John Smith Trust* (JST, "Фонд Джона Смита") (Великобритания)", - говорится в перечне.* Организация, признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20240314/forum-1933049819.html
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германия, великобритания, россия
Германия, Великобритания, Россия
Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных

Минюст внес 2 НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минюст внес неправительственные организации MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, "Фонд Джона Смита") из Великобритании в перечень нежелательных в России, сообщается на сайте Минюста.
"175. ... MitOst e.V.* (Германия); 176. ... The John Smith Trust* (JST, "Фонд Джона Смита") (Великобритания)", - говорится в перечне.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
"Форум имени Льва Копелева" признали нежелательным в России
14 марта, 19:55
* Организация, признанная нежелательной в России.
 
ГерманияВеликобританияРоссия
 
 
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