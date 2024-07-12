https://ria.ru/20240712/minjust-1959313959.html
Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных
Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных - РИА Новости, 12.07.2024
Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных
Минюст внес неправительственные организации MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, "Фонд Джона Смита") из Великобритании в перечень нежелательных... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:42
2024-07-12T17:42
2024-07-12T17:42
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Минюст внес неправительственные организации MitOst e.V. из Германии и The John Smith Trust (JST, "Фонд Джона Смита") из Великобритании в перечень нежелательных в России, сообщается на сайте Минюста. "175. ... MitOst e.V.* (Германия); 176. ... The John Smith Trust* (JST, "Фонд Джона Смита") (Великобритания)", - говорится в перечне.* Организация, признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20240314/forum-1933049819.html
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германия, великобритания, россия
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Минюст внес НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных
Минюст внес 2 НПО из Германии и Британии в перечень нежелательных в РФ