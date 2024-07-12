https://ria.ru/20240712/mestorozhdenie-1959195566.html

В Волгоградской области началась разведка Ново-Гремячинского месторождения

В Волгоградской области началась разведка Ново-Гремячинского месторождения - РИА Новости, 12.07.2024

В Волгоградской области началась разведка Ново-Гремячинского месторождения

Специалисты "ЕвроХима" пробурили первую геологоразведочную скважину, провели геофизические исследования и отобрали пробы для определения свойств горных пород и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:08

2024-07-12T12:08

2024-07-12T12:08

волгоградская область

еврохим

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Специалисты "ЕвроХима" пробурили первую геологоразведочную скважину, провели геофизические исследования и отобрали пробы для определения свойств горных пород и качества запасов калийных солей на Ново-Гремячинском месторождении в Волгоградской области, сообщает пресс-служба компании. По предварительным расчетам, доказанные запасы калийных руд месторождения составляют порядка 1,2 миллиарда тонн сырых солей. Этих объемов достаточно чтобы обеспечить предприятие "ЕвроХим-ВолгаКалий" сырьем для работы на протяжении примерно 50 лет, а с учетом запасов Гремячинского месторождения, уже отрабатываемого "ЕвроХимом", совокупного объема руды хватит на почти сто лет работы рудника. Проект реализуется в рамках стратегии по развитию производства калийной продукции, пояснили в компании. "Мы последовательно наращиваем наши мощности по добыче и переработке калия на Урале и Юге России. В результате ввода в эксплуатацию первой очереди Усольского калийного комбината и "ВолгаКалия", мы уже производим более трех миллионов тонн хлористого калия в год. После выхода на проектную мощность этих двух проектов, мы рассчитываем увеличить объемы производства до 6,7 миллиона тонн в год", - отметил президент Группы "ЕвроХим" Олег Ширяев, слова которого приводятся в сообщении. По словам промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонид Хазанов, сложность отработки калийных месторождений заключается в их соседстве с подземными водами, которые при попадании в соли приводят к их стремительному растворению. К тому же рудник на Гремячинском месторождении отрабатывает соляные пласты на глубине более одного километра, что несет дополнительные риски.

https://ria.ru/20240606/evrokhim-1951180096.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

еврохим, россия