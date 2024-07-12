https://ria.ru/20240712/memorial-1959276360.html

Мемориальную доску краеведу Вячеславу Воробьеву открыли в Твери

Мемориальную доску краеведу Вячеславу Воробьеву открыли в Твери - РИА Новости, 12.07.2024

Мемориальную доску краеведу Вячеславу Воробьеву открыли в Твери

В Твери в пятницу состоялось открытие мемориальной доски краеведу, доктору культурологии, кандидату исторических наук, профессору Вячеславу Воробьеву, на... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:01

2024-07-12T16:01

2024-07-12T16:01

тверская область

тверь

россия

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В Твери в пятницу состоялось открытие мемориальной доски краеведу, доктору культурологии, кандидату исторических наук, профессору Вячеславу Воробьеву, на мероприятии присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мемориальную доску установили на корпусе Б Тверского государственного университета. Участниками церемонии также стали вдова ученого Ирина Воробьева и его сын Никита Воробьев, сенаторы РФ Людмила Скаковская и Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители тверских вузов, преподаватели, молодежь и жители Твери. "Сегодня нас объединила память о выдающемся сыне тверской земли и России Вячеславе Михайловиче Воробьеве. Благодарен судьбе за встречи с этим поистине уникальным человеком. Вячеслав Михайлович обладал глубоким пониманием значения нашей тысячелетней истории для будущего нашей страны и нравственного воспитания молодежи. Он показал, что успех можно измерять трудами населения и историей России. Чем доступней и качественней излагается наша история, тем более гордыми мы становимся за принадлежность к гражданству Российской Федерации и тому, что мы являемся детьми нашей великой страны", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Губернатор отметил, что правительством Тверской области принято решение о создании в самом центре Твери, у памятника святому благоверному князю Михаилу Тверскому, музейно-культурного центра, который будет носить имя Вячеслава Воробьева. Музей будет выполнять миссию, которой посвятил свою жизнь ученый, – рассказывать об уникальном наследии тверского края и его важной роли в истории страны. "В университете Вячеслав Михайлович учился с 1968 года. Непосредственно в этом корпусе жил, так как здесь было студенческое общежитие. Отсюда уходил в армию. Он всегда общался с учителями, всеми, кто интересовался историей родного края и буквально ногами с учениками проходил Тверскую область, обладал знаниями о своей родной земле. Эта огромная работа, в том числе, дала ему возможность разработать проект по истории тверского края для парка "Россия – Моя история". Все свои знания он передавал в память о людях тверской земли, которые трудились и будут здесь трудиться, в том числе учиться по книгам моего мужа. Благодарю за память о моем супруге!" - рассказала супруга ученого. За более чем 40 лет научной и педагогической деятельности ученый опубликовал около 180 научных работ по культурологии, археологии, военной и гражданской истории, исторической географии, экологии, этнологии, регионоведению, топонимике, биографике, истории науки, а также свыше 600 публикаций в периодике.

https://ria.ru/20240608/pamyatnik-1951690516.html

https://ria.ru/20231205/tver-1913968180.html

https://ria.ru/20231102/gosnagrady-1906927723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, россия, тверская область, игорь руденя