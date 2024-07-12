https://ria.ru/20240712/meditsina-1959351360.html

Правительство одобрило переговоры с Индией о сотрудничестве в медицине

Правительство одобрило переговоры с Индией о сотрудничестве в медицине - РИА Новости, 12.07.2024

Правительство одобрило переговоры с Индией о сотрудничестве в медицине

Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении соглашения о сотрудничестве РФ и Индии в области здравоохранения, медицинского образования и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T20:55

2024-07-12T20:55

2024-07-12T20:55

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Правительство России одобрило проведение переговоров о заключении соглашения о сотрудничестве РФ и Индии в области здравоохранения, медицинского образования и науки, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИД России, о проведении переговоров о заключении соглашения между министерством здравоохранения РФ и министерством здравоохранения и благосостояния семьи Республики Индии о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки",- говорится в документе. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8-9 июля посетил Россию, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html

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россия, индия, нарендра моди, владимир путин, в мире