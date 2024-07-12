https://ria.ru/20240712/mask-1959133311.html

Илон Маск отреагировал на очередной провал Байдена

Илон Маск отреагировал на очередной провал Байдена - РИА Новости, 12.07.2024

Илон Маск отреагировал на очередной провал Байдена

Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение пользователя социальной сети X о провальном характере пресс-конференции президента США Джо Байдена. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T07:08

2024-07-12T07:08

2024-07-12T07:53

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение пользователя социальной сети X о провальном характере пресс-конференции президента США Джо Байдена. Пресс-конференция Байдена состоялась на фоне растущих опасений о состоянии здоровья президента и его когнитивных способностях. В самом начале мероприятия Байден допустил резонансную оговорку и назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". "Каждый раз, когда я вижу, как Байден говорит, я удивляюсь, как этот человек стал президентом США", - написал в социальной сети Х один из пользователей. Маск ответил на это сообщение с помощью эмодзи "100%". Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

https://ria.ru/20240712/bayden-1959132252.html

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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в мире, сша, джо байден, илон маск, дональд трамп