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Более 530 экспортных лицензий Минпромторга выдала платформа "Мой экспорт" - РИА Новости, 12.07.2024
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13:04 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/litsenzii-1959215916.html
Более 530 экспортных лицензий Минпромторга выдала платформа "Мой экспорт"
Более 530 экспортных лицензий Минпромторга выдала платформа "Мой экспорт" - РИА Новости, 12.07.2024
Более 530 экспортных лицензий Минпромторга выдала платформа "Мой экспорт"
Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" с сентября 2023 года значительно облегчила процедуру получения экспортных лицензий Минпромторга России для... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:04
2024-07-12T13:04
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" с сентября 2023 года значительно облегчила процедуру получения экспортных лицензий Минпромторга России для российских компаний, к настоящему моменту через платформу выдано более 530 лицензий на экспорт живой рыбы, дикорастущих растений и прекурсоров. Услугой на платформе успешно воспользовались 158 компаний, при этом более 75% из них - предприятия малого и среднего бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Наиболее востребовано получение экспортных лицензий среди компаний Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Иркутской и Мурманской областей", - говорится в сообщении."Цифровизация процесса получения экспортных лицензий через платформу "Мой экспорт" является важным шагом в повышении доступности и эффективности экспортных операций. Это способствует оптимизации бизнес-процессов компаний, улучшает их взаимодействие с государственными органами, делает его более прозрачным. Электронная подача заявок на лицензии исключает необходимость дублирования комплекта заявки на бумаге. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе, там же отображается результат услуги", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Артур Галиуллин.Группа пилотных товаров, на которые стало возможно оформить экспортные лицензии через платформу, включает в себя живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы и дикоросы (преимущественно кедровые орехи и морская капуста). Эти продукты пользуются высоким спросом на международном рынке и играют важную роль в экспортной деятельности российских компаний. Также к пилотным товарам относятся прекурсоры. Эти химические вещества используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности."Платформа "Мой экспорт" в прошлом году стала официальным каналом для получения лицензии на вывоз, выдаваемой Минпромторгом России, что значительно сократило время и упростило процесс для отечественных компаний. Экспорт прекурсоров, живых крабов, дикорастущих растений имеет значительный потенциал для роста российской экономики. Упрощение процедуры получения экспортных лицензий на эти товары способствует максимально оперативному оформлению документов на вывоз продукции, что как итог повышает конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.В планах на ближайшее время - расширить список товаров, доступных к оформлению на экспорт через платформу "Мой экспорт". В перечень будут добавлены наркотические средства и психотропные вещества, в том числе являющиеся лекарственными средствами, а также озоноразрушающие вещества.Процесс получения экспортной лицензии через платформу "Мой экспорт" максимально автоматизирован и удобен для заявителей. Чтобы получить лицензию, экспортер должен заполнить заявку и приложить необходимые документы в сервисе "Документы. Экспортные лицензии". После этого заявка направляется на регистрацию в Минпромторг России, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на платформе "Мой экспорт" в течение десяти рабочих дней.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Более 530 экспортных лицензий Минпромторга выдала платформа "Мой экспорт"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" с сентября 2023 года значительно облегчила процедуру получения экспортных лицензий Минпромторга России для российских компаний, к настоящему моменту через платформу выдано более 530 лицензий на экспорт живой рыбы, дикорастущих растений и прекурсоров. Услугой на платформе успешно воспользовались 158 компаний, при этом более 75% из них - предприятия малого и среднего бизнеса, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Наиболее востребовано получение экспортных лицензий среди компаний Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Иркутской и Мурманской областей", - говорится в сообщении.
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"Цифровизация процесса получения экспортных лицензий через платформу "Мой экспорт" является важным шагом в повышении доступности и эффективности экспортных операций. Это способствует оптимизации бизнес-процессов компаний, улучшает их взаимодействие с государственными органами, делает его более прозрачным. Электронная подача заявок на лицензии исключает необходимость дублирования комплекта заявки на бумаге. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе, там же отображается результат услуги", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга Артур Галиуллин.
Группа пилотных товаров, на которые стало возможно оформить экспортные лицензии через платформу, включает в себя живую рыбу, ракообразных и моллюсков, а также другие живые водные биологические ресурсы и дикоросы (преимущественно кедровые орехи и морская капуста). Эти продукты пользуются высоким спросом на международном рынке и играют важную роль в экспортной деятельности российских компаний. Также к пилотным товарам относятся прекурсоры. Эти химические вещества используются в фармацевтической и парфюмерной промышленности.
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"Платформа "Мой экспорт" в прошлом году стала официальным каналом для получения лицензии на вывоз, выдаваемой Минпромторгом России, что значительно сократило время и упростило процесс для отечественных компаний. Экспорт прекурсоров, живых крабов, дикорастущих растений имеет значительный потенциал для роста российской экономики. Упрощение процедуры получения экспортных лицензий на эти товары способствует максимально оперативному оформлению документов на вывоз продукции, что как итог повышает конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В планах на ближайшее время - расширить список товаров, доступных к оформлению на экспорт через платформу "Мой экспорт". В перечень будут добавлены наркотические средства и психотропные вещества, в том числе являющиеся лекарственными средствами, а также озоноразрушающие вещества.
Процесс получения экспортной лицензии через платформу "Мой экспорт" максимально автоматизирован и удобен для заявителей. Чтобы получить лицензию, экспортер должен заполнить заявку и приложить необходимые документы в сервисе "Документы. Экспортные лицензии". После этого заявка направляется на регистрацию в Минпромторг России, где рассматривается после оплаты государственной пошлины. Результат оказания услуги отображается в личном кабинете заявителя на платформе "Мой экспорт" в течение десяти рабочих дней.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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