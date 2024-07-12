https://ria.ru/20240712/ldpr-1959204309.html

ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик

ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик - РИА Новости, 12.07.2024

ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов, устанавливающие штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов за борщевик на... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:24

2024-07-12T12:24

2024-07-12T12:25

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов, устанавливающие штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов за борщевик на землях в собственности регионов, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить необходимость проведения мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта РФ, от зарастания сорными растениями", - сказано в пояснительной записке. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов считает, что ответственность по уборке борщевика должна быть не только у граждан и организаций, но и у органов власти. "Если борщевик Сосновского произрастает на землях, принадлежащих органам власти, то они также должны нести ответственность в виде штрафа вплоть до 50 тысяч рублей", - сказал Леонов, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР. На сегодняшний день подобная ответственность установлена лишь в отдельных регионах и распространяется только на граждан, не предусмотрена для государственных органов. По мнению депутатов, принятие данной инициативы позволит усилить контроль за выполнением программ по защите земель населенных пунктов и повысить эффективность проводимых мероприятий, улучшая земли для населения.

https://ria.ru/20240402/borschevik-1937226902.html

https://ria.ru/20240604/borschevik-1950480114.html

https://ria.ru/20240406/borschevik-1938164172.html

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общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр