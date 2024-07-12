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ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик - РИА Новости, 12.07.2024
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12:24 12.07.2024 (обновлено: 12:25 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ldpr-1959204309.html
ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик
ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик - РИА Новости, 12.07.2024
ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов, устанавливающие штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов за борщевик на... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:24
2024-07-12T12:25
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов, устанавливающие штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов за борщевик на землях в собственности регионов, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается установить необходимость проведения мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта РФ, от зарастания сорными растениями", - сказано в пояснительной записке. Заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов считает, что ответственность по уборке борщевика должна быть не только у граждан и организаций, но и у органов власти. "Если борщевик Сосновского произрастает на землях, принадлежащих органам власти, то они также должны нести ответственность в виде штрафа вплоть до 50 тысяч рублей", - сказал Леонов, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР. На сегодняшний день подобная ответственность установлена лишь в отдельных регионах и распространяется только на граждан, не предусмотрена для государственных органов. По мнению депутатов, принятие данной инициативы позволит усилить контроль за выполнением программ по защите земель населенных пунктов и повысить эффективность проводимых мероприятий, улучшая земли для населения.
https://ria.ru/20240402/borschevik-1937226902.html
https://ria.ru/20240604/borschevik-1950480114.html
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общество, россия, сергей леонов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР
ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик

ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик на территории регионов

© РИА Новости / Александр ВильфБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Борщевик. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов, устанавливающие штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов за борщевик на землях в собственности регионов, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить необходимость проведения мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта РФ, от зарастания сорными растениями", - сказано в пояснительной записке.
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Заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов считает, что ответственность по уборке борщевика должна быть не только у граждан и организаций, но и у органов власти.
"Если борщевик Сосновского произрастает на землях, принадлежащих органам власти, то они также должны нести ответственность в виде штрафа вплоть до 50 тысяч рублей", - сказал Леонов, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.
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На сегодняшний день подобная ответственность установлена лишь в отдельных регионах и распространяется только на граждан, не предусмотрена для государственных органов.
По мнению депутатов, принятие данной инициативы позволит усилить контроль за выполнением программ по защите земель населенных пунктов и повысить эффективность проводимых мероприятий, улучшая земли для населения.
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