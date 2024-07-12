ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик
ЛДПР предложила штрафовать губернаторов за борщевик на территории регионов
Борщевик. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли в Госдуму пакет законопроектов, устанавливающие штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов за борщевик на землях в собственности регионов, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить необходимость проведения мероприятий по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъекта РФ, от зарастания сорными растениями", - сказано в пояснительной записке.
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Заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Сергей Леонов считает, что ответственность по уборке борщевика должна быть не только у граждан и организаций, но и у органов власти.
"Если борщевик Сосновского произрастает на землях, принадлежащих органам власти, то они также должны нести ответственность в виде штрафа вплоть до 50 тысяч рублей", - сказал Леонов, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.
На сегодняшний день подобная ответственность установлена лишь в отдельных регионах и распространяется только на граждан, не предусмотрена для государственных органов.
По мнению депутатов, принятие данной инициативы позволит усилить контроль за выполнением программ по защите земель населенных пунктов и повысить эффективность проводимых мероприятий, улучшая земли для населения.
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