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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 12.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,21 копейки, до 11,9766 рубля, курс доллара - на 24,53 копейки - до 87,7427 рубля,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:12
2024-07-12T17:12
2024-07-12T17:18
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 2,21 копейки, до 11,9766 рубля, курс доллара - на 24,53 копейки - до 87,7427 рубля, курс евро вырос на 7,71 копейки, до 95,7588 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня на субботу — 11,98 рубля, доллара — 87,74, евро — 95,76