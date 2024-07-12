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Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев - РИА Новости, 12.07.2024
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16:55 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/kultura-1959296166.html
Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев
Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев - РИА Новости, 12.07.2024
Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне и белорусы не закрывают дверь перед украинской культурой, понимая,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:55
2024-07-12T16:55
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ВИТЕБСК (Белоруссия), 12 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне и белорусы не закрывают дверь перед украинской культурой, понимая, что она является составляющей общей восточнославянской культуры. Данное заявление он сделал в Витебске во время заседания круглого стола "Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций". Мероприятие прошло в рамках Дней Союзного государства на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Торжественное открытие фестиваля состоялось в четверг. "Мы вчера приветствовали (гостей фестиваля – ред.) песнями на русском языке, на белорусском языке... Вчера Витебск и Краснодар пели на украинском. Это очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев. Это ответ и сигнал политическим деятелям братской славянской соседней страны, что невозможно пытаться зачеркнуть русский язык, тем более что ни россияне, ни белорусы никогда не позволяют себе уходить от традиций внимания к украинской культуре как составляющей, вкладу в общеславянскую культуру на протяжении веков", - сказал Мезенцев. По его словам, общность культур и истории невозможно зачеркнуть. А тех, кто пытается вычеркнуть какую-то культуру, госсекретарь назвал непорядочными людьми.
https://ria.ru/20240710/putin-1958834176.html
https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html
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россия, белоруссия, украина
Россия, Белоруссия, Украина
Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев

Мезенцев: Россия и Белоруссия не закрывают дверь перед украинской культурой

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВИТЕБСК (Белоруссия), 12 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне и белорусы не закрывают дверь перед украинской культурой, понимая, что она является составляющей общей восточнославянской культуры.
Данное заявление он сделал в Витебске во время заседания круглого стола "Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций". Мероприятие прошло в рамках Дней Союзного государства на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Торжественное открытие фестиваля состоялось в четверг.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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10 июля, 19:50
«
"Мы вчера приветствовали (гостей фестиваля – ред.) песнями на русском языке, на белорусском языке... Вчера Витебск и Краснодар пели на украинском. Это очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев. Это ответ и сигнал политическим деятелям братской славянской соседней страны, что невозможно пытаться зачеркнуть русский язык, тем более что ни россияне, ни белорусы никогда не позволяют себе уходить от традиций внимания к украинской культуре как составляющей, вкладу в общеславянскую культуру на протяжении веков", - сказал Мезенцев.
По его словам, общность культур и истории невозможно зачеркнуть. А тех, кто пытается вычеркнуть какую-то культуру, госсекретарь назвал непорядочными людьми.
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