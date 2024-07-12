https://ria.ru/20240712/kultura-1959296166.html

Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев

Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев - РИА Новости, 12.07.2024

Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне и белорусы не закрывают дверь перед украинской культурой, понимая,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:55

2024-07-12T16:55

2024-07-12T16:55

россия

белоруссия

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ВИТЕБСК (Белоруссия), 12 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне и белорусы не закрывают дверь перед украинской культурой, понимая, что она является составляющей общей восточнославянской культуры. Данное заявление он сделал в Витебске во время заседания круглого стола "Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций". Мероприятие прошло в рамках Дней Союзного государства на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Торжественное открытие фестиваля состоялось в четверг. "Мы вчера приветствовали (гостей фестиваля – ред.) песнями на русском языке, на белорусском языке... Вчера Витебск и Краснодар пели на украинском. Это очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев. Это ответ и сигнал политическим деятелям братской славянской соседней страны, что невозможно пытаться зачеркнуть русский язык, тем более что ни россияне, ни белорусы никогда не позволяют себе уходить от традиций внимания к украинской культуре как составляющей, вкладу в общеславянскую культуру на протяжении веков", - сказал Мезенцев. По его словам, общность культур и истории невозможно зачеркнуть. А тех, кто пытается вычеркнуть какую-то культуру, госсекретарь назвал непорядочными людьми.

https://ria.ru/20240710/putin-1958834176.html

https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html

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белоруссия

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россия, белоруссия, украина