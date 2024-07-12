Россияне и белорусы открыты украинской культуре, заявил Мезенцев
Мезенцев: Россия и Белоруссия не закрывают дверь перед украинской культурой
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
ВИТЕБСК (Белоруссия), 12 июл – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне и белорусы не закрывают дверь перед украинской культурой, понимая, что она является составляющей общей восточнославянской культуры.
Данное заявление он сделал в Витебске во время заседания круглого стола "Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций". Мероприятие прошло в рамках Дней Союзного государства на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Торжественное открытие фестиваля состоялось в четверг.
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"Мы вчера приветствовали (гостей фестиваля – ред.) песнями на русском языке, на белорусском языке... Вчера Витебск и Краснодар пели на украинском. Это очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев. Это ответ и сигнал политическим деятелям братской славянской соседней страны, что невозможно пытаться зачеркнуть русский язык, тем более что ни россияне, ни белорусы никогда не позволяют себе уходить от традиций внимания к украинской культуре как составляющей, вкладу в общеславянскую культуру на протяжении веков", - сказал Мезенцев.
По его словам, общность культур и истории невозможно зачеркнуть. А тех, кто пытается вычеркнуть какую-то культуру, госсекретарь назвал непорядочными людьми.