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На Кубани туристка пропала, катаясь в море на сапборде
На Кубани туристка пропала, катаясь в море на сапборде - РИА Новости, 12.07.2024
На Кубани туристка пропала, катаясь в море на сапборде
Спасатели ищут туристку из Санкт-Петербурга, пропавшую на сапборде в море в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в районной администрации. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:11
2024-07-12T10:11
2024-07-12T10:14
туапсинский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Спасатели ищут туристку из Санкт-Петербурга, пропавшую на сапборде в море в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в районной администрации. По данным властей, накануне вечером в районе пляжа в коттеджном поселке Сосновый берег Туапсинского района в море унесло три сапборда с тремя туристками. При этом одна девушка на сапе смогла вернуться на берег. Позже на расстоянии 400 метров от берега обнаружили вторую туристку из Краснодара. Ее доставили на берег, от медпомощи она отказалась. "Поиски второй девушки, Дарьи Викторовны Грушевской 1990 года рождения из Санкт-Петербурга, продолжаются. Ее приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые примерно до плеч, на зубах брекеты. Была одета в желто-белый раздельный купальник", - говорится в сообщении. Уточняется, что в поисках уже задействовали пять катеров, гидроциклы, более 40 человек. Решается вопрос о начале поисковых работ с воздуха.
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туапсинский район
краснодарский край
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туапсинский район, краснодарский край, происшествия
Туапсинский район, Краснодарский край, Происшествия
На Кубани туристка пропала, катаясь в море на сапборде
На Кубани ищут пропавшую в море на сапборде туристку из Петербурга