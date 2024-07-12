https://ria.ru/20240712/krushenie-1959360789.html

Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации

Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации - РИА Новости, 12.07.2024

Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации

Самолет, который разбился в Подмосковье, осуществлял перелет в соответствии с принятым планом полетов, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T22:31

2024-07-12T22:31

2024-07-12T22:42

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение sukhoi superjet под коломной

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

газпром

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет, который разбился в Подмосковье, осуществлял перелет в соответствии с принятым планом полетов, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 24".В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа"."Он осуществлял полет в соответствии с принятым планом полетов", - сказал он.

московская область (подмосковье)

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Вертолет кружит над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье Вертолет продолжает кружить над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье, где ведутся спасательные работы, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-12T22:31 true PT0M06S

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московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), видео