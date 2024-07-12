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Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации
Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации - РИА Новости, 12.07.2024
Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации
Самолет, который разбился в Подмосковье, осуществлял перелет в соответствии с принятым планом полетов, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T22:31
2024-07-12T22:31
2024-07-12T22:42
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
газпром
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самолет, который разбился в Подмосковье, осуществлял перелет в соответствии с принятым планом полетов, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия 24".В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа"."Он осуществлял полет в соответствии с принятым планом полетов", - сказал он.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Вертолет кружит над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье
Вертолет продолжает кружить над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье, где ведутся спасательные работы, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-12T22:31
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), видео
Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану, заявили в Росавиации
Глава Росавиации: упавший SSJ-100 осуществлял перелет согласно плану