Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/krushenie-1959357184.html
Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье
Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье
Очевидец, одним из первых вызвавший МЧС после крушения борта Sukhoi Superjet в Подмосковье, рассказал РИА Новости о первых мгновениях после катастрофы и о том,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:57
2024-07-12T21:57
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
газпром
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320697_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_bcb1ad04a9bfac6dc5ab5c281bede5e2.jpg
КОЛОМНА, 12 июл — РИА Новости. Очевидец, одним из первых вызвавший МЧС после крушения борта Sukhoi Superjet в Подмосковье, рассказал РИА Новости о первых мгновениях после катастрофы и о том, как направлял спасателей к месту трагедии. В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "Над лесом было зарево большое, ну, не зарево, а дым черный пошел кверху, к небу. Я позвонил в МЧС. Три минуты четвертого было - у меня даже на телефоне есть. Буквально через 10 минут ДПСники приехали, пожарные, и мы поехали в лес. Но там не проедешь, там большие овраги. Там не пройдешь, не проедешь. Вертолет показал геолокацию пожарным. Мы прошли два глубоких рва… Дальше на третий я не пошел, у меня нога (раньше была - ред.) сломана. Я сказал: "Идите в сторону вертолета", - рассказал местный житель, отказавшись представиться. "Очень сильный был гул мотора (во время падения самолета - ред.) и сразу сильный удар. У нас у соседей даже дом задрожал. Взрыв был, как атомная бомба взорвалась - сразу грибок черного дыма, дым потом пошел клубом кверху", - добавил он.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Спасатели на квадроциклах в районе крушения самолета
Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера на квадроциклах, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-12T21:57
true
PT0M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320697_0:164:960:884_1920x0_80_0_0_06e43c27b234770e1ff3aeca317790ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье

Очевидец: после крушения SSJ-100 в Подмосковье к небу пошел черный дым

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
КОЛОМНА, 12 июл — РИА Новости. Очевидец, одним из первых вызвавший МЧС после крушения борта Sukhoi Superjet в Подмосковье, рассказал РИА Новости о первых мгновениях после катастрофы и о том, как направлял спасателей к месту трагедии.
В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа".
"Над лесом было зарево большое, ну, не зарево, а дым черный пошел кверху, к небу. Я позвонил в МЧС. Три минуты четвертого было - у меня даже на телефоне есть. Буквально через 10 минут ДПСники приехали, пожарные, и мы поехали в лес. Но там не проедешь, там большие овраги. Там не пройдешь, не проедешь. Вертолет показал геолокацию пожарным. Мы прошли два глубоких рва… Дальше на третий я не пошел, у меня нога (раньше была - ред.) сломана. Я сказал: "Идите в сторону вертолета", - рассказал местный житель, отказавшись представиться.
"Очень сильный был гул мотора (во время падения самолета - ред.) и сразу сильный удар. У нас у соседей даже дом задрожал. Взрыв был, как атомная бомба взорвалась - сразу грибок черного дыма, дым потом пошел клубом кверху", - добавил он.
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Случаи крушения гражданских самолетов в России в 2011-2024 годах
Вчера, 18:14
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)ГазпромSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала