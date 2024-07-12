https://ria.ru/20240712/krushenie-1959357184.html

Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье

Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024

Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье

Очевидец, одним из первых вызвавший МЧС после крушения борта Sukhoi Superjet в Подмосковье, рассказал РИА Новости о первых мгновениях после катастрофы и о том,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:57

2024-07-12T21:57

2024-07-12T21:57

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

газпром

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

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КОЛОМНА, 12 июл — РИА Новости. Очевидец, одним из первых вызвавший МЧС после крушения борта Sukhoi Superjet в Подмосковье, рассказал РИА Новости о первых мгновениях после катастрофы и о том, как направлял спасателей к месту трагедии. В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "Над лесом было зарево большое, ну, не зарево, а дым черный пошел кверху, к небу. Я позвонил в МЧС. Три минуты четвертого было - у меня даже на телефоне есть. Буквально через 10 минут ДПСники приехали, пожарные, и мы поехали в лес. Но там не проедешь, там большие овраги. Там не пройдешь, не проедешь. Вертолет показал геолокацию пожарным. Мы прошли два глубоких рва… Дальше на третий я не пошел, у меня нога (раньше была - ред.) сломана. Я сказал: "Идите в сторону вертолета", - рассказал местный житель, отказавшись представиться. "Очень сильный был гул мотора (во время падения самолета - ред.) и сразу сильный удар. У нас у соседей даже дом задрожал. Взрыв был, как атомная бомба взорвалась - сразу грибок черного дыма, дым потом пошел клубом кверху", - добавил он.

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спасатели на квадроциклах в районе крушения самолета Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера на квадроциклах, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-12T21:57 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной