https://ria.ru/20240712/krushenie-1959357184.html
Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье
Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 12.07.2024
Очевидец рассказал о первых минутах после крушения самолета в Подмосковье
Очевидец, одним из первых вызвавший МЧС после крушения борта Sukhoi Superjet в Подмосковье, рассказал РИА Новости о первых мгновениях после катастрофы и о том,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:57
2024-07-12T21:57
2024-07-12T21:57
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
газпром
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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КОЛОМНА, 12 июл — РИА Новости. Очевидец, одним из первых вызвавший МЧС после крушения борта Sukhoi Superjet в Подмосковье, рассказал РИА Новости о первых мгновениях после катастрофы и о том, как направлял спасателей к месту трагедии. В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". "Над лесом было зарево большое, ну, не зарево, а дым черный пошел кверху, к небу. Я позвонил в МЧС. Три минуты четвертого было - у меня даже на телефоне есть. Буквально через 10 минут ДПСники приехали, пожарные, и мы поехали в лес. Но там не проедешь, там большие овраги. Там не пройдешь, не проедешь. Вертолет показал геолокацию пожарным. Мы прошли два глубоких рва… Дальше на третий я не пошел, у меня нога (раньше была - ред.) сломана. Я сказал: "Идите в сторону вертолета", - рассказал местный житель, отказавшись представиться. "Очень сильный был гул мотора (во время падения самолета - ред.) и сразу сильный удар. У нас у соседей даже дом задрожал. Взрыв был, как атомная бомба взорвалась - сразу грибок черного дыма, дым потом пошел клубом кверху", - добавил он.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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Спасатели на квадроциклах в районе крушения самолета
Спасатели, работающие в районе крушения самолета в Подмосковье, добираются к месту падения лайнера на квадроциклах, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-12T21:57
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной