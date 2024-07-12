https://ria.ru/20240712/krushenie-1959354883.html
Над местом крушения самолета в Подмосковье кружит вертолет
Над местом крушения самолета в Подмосковье кружит вертолет - РИА Новости, 12.07.2024
Над местом крушения самолета в Подмосковье кружит вертолет
Вертолет кружит над местом крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:25
2024-07-12T21:25
2024-07-12T21:30
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вертолет кружит над местом крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте ведутся спасательные работы, над лесом больше часа кружит вертолет.По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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Вертолет кружит над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье
Вертолет продолжает кружить над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье, где ведутся спасательные работы, передает корреспондент РИА Новости
2024-07-12T21:25
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Над местом крушения самолета в Подмосковье кружит вертолет
Над местом ЧП с SSJ-100 под Коломной кружит вертолет, идут спасательные работы