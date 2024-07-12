https://ria.ru/20240712/krushenie-1959354883.html

Над местом крушения самолета в Подмосковье кружит вертолет

Над местом крушения самолета в Подмосковье кружит вертолет - РИА Новости, 12.07.2024

Над местом крушения самолета в Подмосковье кружит вертолет

Вертолет кружит над местом крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:25

2024-07-12T21:25

2024-07-12T21:30

московская область (подмосковье)

крушение sukhoi superjet под коломной

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вертолет кружит над местом крушения самолета SSJ-100 в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте ведутся спасательные работы, над лесом больше часа кружит вертолет.По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

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Вертолет кружит над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье Вертолет продолжает кружить над местом крушения SSJ-100 в Подмосковье, где ведутся спасательные работы, передает корреспондент РИА Новости 2024-07-12T21:25 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)