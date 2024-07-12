https://ria.ru/20240712/krushenie-1959344314.html

Причиной крушения SSJ-100 мог стать одновременный отказ двух двигателей

Причиной крушения SSJ-100 мог стать одновременный отказ двух двигателей - РИА Новости, 12.07.2024

Причиной крушения SSJ-100 мог стать одновременный отказ двух двигателей

Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:54

2024-07-12T19:54

2024-07-12T19:58

крушение sukhoi superjet под коломной

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb4be381e39dd21ee12d5b088471568a.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино."В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)