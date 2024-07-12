https://ria.ru/20240712/krushenie-1959344314.html
Причиной крушения SSJ-100 мог стать одновременный отказ двух двигателей
Причиной крушения SSJ-100 мог стать одновременный отказ двух двигателей - РИА Новости, 12.07.2024
Причиной крушения SSJ-100 мог стать одновременный отказ двух двигателей
Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:54
2024-07-12T19:54
2024-07-12T19:58
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино."В качестве основной версии падения самолета рассматривается одновременный отказ двух двигателей", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
московская область (подмосковье)
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крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Причиной крушения SSJ-100 мог стать одновременный отказ двух двигателей
Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать синхронный отказ 2 двигателей