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На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики - РИА Новости, 12.07.2024
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19:43 12.07.2024 (обновлено: 20:52 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/krushenie-1959342715.html
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики - РИА Новости, 12.07.2024
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики
Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:43
2024-07-12T20:52
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.
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московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия
Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики

На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли оба черных ящика, их расшифруют

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье. 12 июля 2024
Место крушения самолета в Подмосковье. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.
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