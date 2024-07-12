https://ria.ru/20240712/krushenie-1959342715.html
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики - РИА Новости, 12.07.2024
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики
Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:43
2024-07-12T19:43
2024-07-12T20:52
московская область (подмосковье)
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
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московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия
Московская область (Подмосковье), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики
На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли оба черных ящика, их расшифруют