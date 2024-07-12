https://ria.ru/20240712/krushenie-1959342715.html

На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики

На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики - РИА Новости, 12.07.2024

На месте падения SSJ-100 в Подмосковье нашли черные ящики

Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:43

2024-07-12T19:43

2024-07-12T20:52

московская область (подмосковье)

крушение sukhoi superjet под коломной

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959321353_0:410:960:950_1920x0_80_0_0_2386fb0da82cf739e3e58862dabbf5a1.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, приборы находятся в удовлетворительном состоянии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия