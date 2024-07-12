https://ria.ru/20240712/krushenie-1959316056.html
На месте крушения Superjet в Подмосковье работают пожарные и спасатели
На месте крушения Superjet в Подмосковье работают пожарные и спасатели - РИА Новости, 12.07.2024
На месте крушения Superjet в Подмосковье работают пожарные и спасатели
На месте крушения самолета Superjet в Подмосковье работают пожарно-спасательные подразделения, направлены спасатели "Центроспаса" и центра "Лидер", сообщает МЧС РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:52
2024-07-12T17:52
2024-07-12T17:52
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Superjet в Подмосковье работают пожарно-спасательные подразделения, направлены спасатели "Центроспаса" и центра "Лидер", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "МЧС России: на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 работают пожарно-спасательные подразделения. Также на место происшествия направлены спасатели отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России в составе более 30 специалистов и семи единиц техники", - говорится в сообщении. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/prokuratura-1959287222.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
На месте крушения Superjet в Подмосковье работают пожарные и спасатели
МЧС: на месте крушения Superjet в Подмосковье работают пожарные и спасатели