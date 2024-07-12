https://ria.ru/20240712/krushenie-1959316056.html

На месте крушения Superjet в Подмосковье работают пожарные и спасатели

На месте крушения Superjet в Подмосковье работают пожарные и спасатели - РИА Новости, 12.07.2024

На месте крушения Superjet в Подмосковье работают пожарные и спасатели

На месте крушения самолета Superjet в Подмосковье работают пожарно-спасательные подразделения, направлены спасатели "Центроспаса" и центра "Лидер", сообщает МЧС РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:52

2024-07-12T17:52

2024-07-12T17:52

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320697_0:254:960:794_1920x0_80_0_0_bcb1ad04a9bfac6dc5ab5c281bede5e2.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Superjet в Подмосковье работают пожарно-спасательные подразделения, направлены спасатели "Центроспаса" и центра "Лидер", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "МЧС России: на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100 работают пожарно-спасательные подразделения. Также на место происшествия направлены спасатели отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России в составе более 30 специалистов и семи единиц техники", - говорится в сообщении. В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.

https://ria.ru/20240712/prokuratura-1959287222.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной