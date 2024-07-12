https://ria.ru/20240712/krushenie-1959282811.html
Расследовать крушение самолета под Коломной будут МАК и Росавиация
Расследовать крушение самолета под Коломной будут МАК и Росавиация - РИА Новости, 12.07.2024
Расследовать крушение самолета под Коломной будут МАК и Росавиация
Расследованием катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье займется МАК с участием специалистов Росавиации, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:17
2024-07-12T16:17
2024-07-12T16:17
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
sukhoi superjet 100 (ssj100)
россия
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Расследованием катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье займется МАК с участием специалистов Росавиации, сообщает Росавиация. "Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия, Происшествия
Расследовать крушение самолета под Коломной будут МАК и Росавиация
Расследованием катастрофы Superjet 100 займется МАК и специалисты Росавиации