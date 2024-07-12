https://ria.ru/20240712/krushenie-1959282811.html

Расследовать крушение самолета под Коломной будут МАК и Росавиация

Расследовать крушение самолета под Коломной будут МАК и Росавиация - РИА Новости, 12.07.2024

Расследовать крушение самолета под Коломной будут МАК и Росавиация

Расследованием катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье займется МАК с участием специалистов Росавиации, сообщает Росавиация. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:17

2024-07-12T16:17

2024-07-12T16:17

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

межгосударственный авиационный комитет

sukhoi superjet 100 (ssj100)

россия

происшествия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Расследованием катастрофы самолета Superjet 100 в Подмосковье займется МАК с участием специалистов Росавиации, сообщает Росавиация. "Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240712/rosaviatsiya-1959281917.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100), россия, происшествия