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YouTube занял категоричную позицию, заявил Песков
YouTube занял категоричную позицию, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
YouTube занял категоричную позицию, заявил Песков
Соответствующие российские компании обращались к YouTube, но хостинг занял категоричную позицию в отношении рынка РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:06
2024-07-12T13:06
2024-07-12T13:23
россия
дмитрий песков
youtube
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Соответствующие российские компании обращались к YouTube, но хостинг занял категоричную позицию в отношении рынка РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не исключаю, что наши соответствующие компании обращались в ведомства, обращались к YouTube, там же диалог то ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли в планах обратиться к YouTube с просьбой привести в порядок оборудование.
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россия, дмитрий песков, youtube
Россия, Дмитрий Песков, YouTube
YouTube занял категоричную позицию, заявил Песков
Песков: YouTube занял категоричную позицию в отношении российских компаний