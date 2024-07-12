https://ria.ru/20240712/kreml-1959216605.html

YouTube занял категоричную позицию, заявил Песков

YouTube занял категоричную позицию, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024

YouTube занял категоричную позицию, заявил Песков

Соответствующие российские компании обращались к YouTube, но хостинг занял категоричную позицию в отношении рынка РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:06

2024-07-12T13:06

2024-07-12T13:23

россия

дмитрий песков

youtube

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Соответствующие российские компании обращались к YouTube, но хостинг занял категоричную позицию в отношении рынка РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не исключаю, что наши соответствующие компании обращались в ведомства, обращались к YouTube, там же диалог то ведется, но это же YouTube занял такую позицию в отношении нашего рынка, это же не мы были инициаторами", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли в планах обратиться к YouTube с просьбой привести в порядок оборудование.

https://ria.ru/20240628/videokhosting-1956144347.html

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россия, дмитрий песков, youtube