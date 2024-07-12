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В Кремле прокомментировали задержание россиян в Австралии - РИА Новости, 12.07.2024
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13:06 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/kreml-1959216468.html
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Австралии
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Австралии - РИА Новости, 12.07.2024
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Австралии
Кремль не располагает информацией о задержании в Австралии граждан с паспортами РФ, которые обвиняются в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:06
2024-07-12T13:06
россия
австралия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о задержании в Австралии граждан с паспортами РФ, которые обвиняются в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России - это Кира и Игорь Королевы. "Мы, честно говоря, не располагаем такой информацией. То есть да, для нас они граждане России, но они постоянно проживали там в Австралии, поэтому деталями этого дела мы не владеем", - сказал Песков журналистам.
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россия, австралия, дмитрий песков, в мире
Россия, Австралия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Австралии

Песков: у Кремля нет данных о задержании в Австралии граждан России

© Australian Federal PoliceЗадержание подозреваемого в шпионаже в Австралии
Задержание подозреваемого в шпионаже в Австралии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Australian Federal Police
Задержание подозреваемого в шпионаже в Австралии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о задержании в Австралии граждан с паспортами РФ, которые обвиняются в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на главу федеральной полиции страны Риса Кершоу сообщил, что австралийские правоохранительные органы задержали местную супружескую пару с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. Позже австралийский суд назвал имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России - это Кира и Игорь Королевы.
"Мы, честно говоря, не располагаем такой информацией. То есть да, для нас они граждане России, но они постоянно проживали там в Австралии, поэтому деталями этого дела мы не владеем", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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