https://ria.ru/20240712/krasnodar-1959170139.html

Глава Кубани поручил создать программу дорожно-транспортной сети Краснодара

Глава Кубани поручил создать программу дорожно-транспортной сети Краснодара - РИА Новости, 12.07.2024

Глава Кубани поручил создать программу дорожно-транспортной сети Краснодара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать программу комплексного развития дорожно-транспортной сети Краснодара в ходе совещания по... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:01

2024-07-12T11:01

2024-07-12T11:01

краснодарский край

краснодар

вениамин кондратьев

дзержинский

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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать программу комплексного развития дорожно-транспортной сети Краснодара в ходе совещания по проблемам транспортной инфраструктуры краевого центра. "Краснодар – краевая столица, быстрорастущий город-миллионник. Уже сейчас очевидны проблемы с транспортной инфраструктурой - нагрузка на дороги в 2,5 раза превышает нормативы. Город задыхается в многочасовых пробках. В генплане предусмотрели 28 новых развязок, которые должны решить проблему. Проекты масштабные и дорогостоящие. Необходимо создать отдельную программу по развитию дорожно-транспортной сети города, наполнить ее финансированием. Она должна быть комплексной и понятной каждому жителю, предусматривать решение конкретных проблем", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По словам мэра краевой столицы Евгения Наумова, предварительная стоимость строительно-монтажных работ составит порядка 120 миллиардов рублей. Среди приоритетов – дублер улицы Дзержинского по улице Волгоградской, а также реконструкция пересечения дороги по Северной и Филатова от Школьной до улицы Передовой. Кондратьев поручил мэру разработать программу комплексного развития дорожно-транспортной сети Краснодара совместно с первым вице-губернатором Игорем Галасем и заместителем главы региона Евгением Пергуном. "В рамках программы необходимо определить приоритетные участки дорог, разработать четкий алгоритм выполнения работ, вести их поочередно. Иначе мы можем еще больше усугубить ситуацию на дорогах города", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240710/kuban-1958855892.html

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дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодар, вениамин кондратьев, дзержинский