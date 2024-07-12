https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959278156.html
В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты
В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты - РИА Новости, 12.07.2024
В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты
Силовики задержали помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в коррупции, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:05
2024-07-12T16:05
2024-07-12T16:29
происшествия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959286800_0:64:849:542_1920x0_80_0_0_a00f628190fc21b153bad32f71ea9a9f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Минин задержан в Шахтах Ростовской области по подозрению в коррупции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что во время задержания в машине вместе с ним находился бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин, которого Минин защищает по делу о получении взяток. По предварительным данным, их дела не связаны, уточнил источник.
https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959182669.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959286800_0:0:850:638_1920x0_80_0_0_ea1428ae17b4a1064406e7f7d3f59f5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты
Дениса Минина задержали в Ростовской области в Шахтах по подозрению в коррупции