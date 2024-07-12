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В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты - РИА Новости, 12.07.2024
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16:05 12.07.2024 (обновлено: 16:29 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959278156.html
В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты
В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты - РИА Новости, 12.07.2024
В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты
Силовики задержали помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в коррупции, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:05
2024-07-12T16:29
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Минин задержан в Шахтах Ростовской области по подозрению в коррупции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что во время задержания в машине вместе с ним находился бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин, которого Минин защищает по делу о получении взяток. По предварительным данным, их дела не связаны, уточнил источник.
https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959182669.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты

Дениса Минина задержали в Ростовской области в Шахтах по подозрению в коррупции

© Фото : СУ СК России по Республике Калмыкия/ВКонтактеДенис Минин
Денис Минин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Калмыкия/ВКонтакте
Денис Минин. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"Минин задержан в Шахтах Ростовской области по подозрению в коррупции", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что во время задержания в машине вместе с ним находился бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин, которого Минин защищает по делу о получении взяток.
По предварительным данным, их дела не связаны, уточнил источник.
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