https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959278156.html

В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты

В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты - РИА Новости, 12.07.2024

В Ростовской области задержали помощника президента адвокатской палаты

Силовики задержали помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в коррупции, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:05

2024-07-12T16:05

2024-07-12T16:29

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали помощника президента адвокатской палаты Ростовской области Дениса Минина, подозреваемого в коррупции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Минин задержан в Шахтах Ростовской области по подозрению в коррупции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что во время задержания в машине вместе с ним находился бывший председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексей Куделин, которого Минин защищает по делу о получении взяток. По предварительным данным, их дела не связаны, уточнил источник.

https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959182669.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область