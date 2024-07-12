https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959182669.html
В Ивановской области сотрудников в правительстве подозревают в коррупции
В Ивановской области сотрудников в правительстве подозревают в коррупции - РИА Новости, 12.07.2024
В Ивановской области сотрудников в правительстве подозревают в коррупции
Власти Ивановской области проводят планомерную работу о расследовании коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:34
2024-07-12T11:34
2024-07-12T11:46
происшествия
ивановская область
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Ивановской области проводят планомерную работу о расследовании коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня". "Любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться. Правительство Ивановской области в координации со всеми ведомствами проводит планомерную работу в этом направлении. Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240611/prigovor-1952222004.html
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Кадры с подозреваемыми в коррупции сотрудниками правительства Ивановской области
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня", сообщили в управлении ФСБ.
О ком конкретно идет речь, не уточняется. В ФСБ говорят, что фигуранты заключили госконтракты на капремонт на сумму более 805 млн рублей, похитив большую часть средств.
2024-07-12T11:34
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происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
В Ивановской области сотрудников в правительстве подозревают в коррупции
Власти Ивановской подозревают руководящих сотрудников правительства в коррупции