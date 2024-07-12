https://ria.ru/20240712/korruptsiya-1959182669.html

В Ивановской области сотрудников в правительстве подозревают в коррупции

В Ивановской области сотрудников в правительстве подозревают в коррупции - РИА Новости, 12.07.2024

В Ивановской области сотрудников в правительстве подозревают в коррупции

Власти Ивановской области проводят планомерную работу о расследовании коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:34

2024-07-12T11:34

2024-07-12T11:46

происшествия

ивановская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959184849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8aa9922421a1c59ce8f2beb9fae4ea67.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Ивановской области проводят планомерную работу о расследовании коррупционных правонарушений в координации со всеми ведомствами, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили РИА Новости, что уголовное дело возбуждено в отношении руководящих сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня". "Любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться. Правительство Ивановской области в координации со всеми ведомствами проводит планомерную работу в этом направлении. Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240611/prigovor-1952222004.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с подозреваемыми в коррупции сотрудниками правительства Ивановской области Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников правительства Ивановской области "высокого уровня", сообщили в управлении ФСБ. О ком конкретно идет речь, не уточняется. В ФСБ говорят, что фигуранты заключили госконтракты на капремонт на сумму более 805 млн рублей, похитив большую часть средств. 2024-07-12T11:34 true PT3M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ивановская область