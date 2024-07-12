https://ria.ru/20240712/konflikt-1959318726.html

Опрос показал, как испанцы относятся к конфликту на Украине

Опрос показал, как испанцы относятся к конфликту на Украине - РИА Новости, 12.07.2024

Опрос показал, как испанцы относятся к конфликту на Украине

Жители Испании не считают конфликт на Украине основной проблемой для их страны, следует из результатов опроса, проведенного Центром социологических исследований РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:57

2024-07-12T17:57

2024-07-12T17:58

специальная военная операция на украине

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испания

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Жители Испании не считают конфликт на Украине основной проблемой для их страны, следует из результатов опроса, проведенного Центром социологических исследований Испании. Лишь 0,2% опрошенных отнесли конфликт на Украине к одной из основных проблем Испании, таким образом, он оказался в конце списка, который возглавили такие актуальные для испанцев проблемы, как безработица, политические проблемы, экономический кризис, иммиграция и действия политиков. При этом на вопрос о том, насколько их беспокоит конфликт на Украине, 18,2% респондентов ответили, что он беспокоит их сильно, а 46,6% заявили, что украинский конфликт весьма их беспокоит. Опрос проводился с 1 по 4 июля среди 4007 жителей Испании старше 18 лет. Погрешность составила примерно 1,6 процентных пункта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

испания

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в мире, испания, украина