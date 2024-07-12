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Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню - РИА Новости, 12.07.2024
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13:45 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/kitaj-1959230658.html
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню - РИА Новости, 12.07.2024
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню
Китай в пятницу ввел санкции против шести военно-промышленных компаний США из-за продажи вооружений Тайваню, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:45
2024-07-12T13:45
технологии
китай
сша
тайвань
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай в пятницу ввел санкции против шести военно-промышленных компаний США из-за продажи вооружений Тайваню, передает Центральное телевидение Китая. Как следует из заявления МИД КНР, текст которого приводит телеканал, США недавно "вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая", что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. В соответствии с законами КНР, "Китай решил принять контрмеры против ряда соответствующих компаний и высшего менеджмента". Согласно сообщению, под санкции попали Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc.
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
https://ria.ru/20240623/tayvan-1954803407.html
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технологии, китай, сша, тайвань
Технологии, Китай, США, Тайвань
Китай ввел санкции против шести компаний США из-за продажи оружия Тайваню

Китай ввел санкции против компаний США из-за нарушения принципа "одного Китая"

© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Китай в пятницу ввел санкции против шести военно-промышленных компаний США из-за продажи вооружений Тайваню, передает Центральное телевидение Китая.
Как следует из заявления МИД КНР, текст которого приводит телеканал, США недавно "вновь объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая", что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.
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В соответствии с законами КНР, "Китай решил принять контрмеры против ряда соответствующих компаний и высшего менеджмента".
Согласно сообщению, под санкции попали Anduril Industries, Maritime Tactical Systems, Pacific Rim Defense, AEVEX Aerospace, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc.
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ТехнологииКитайСШАТайвань
 
 
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