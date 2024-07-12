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Кандидат в президенты США извинился перед бывшей няней, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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15:00 12.07.2024
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Кандидат в президенты США извинился перед бывшей няней, пишут СМИ
Кандидат в президенты США извинился перед бывшей няней, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Кандидат в президенты США извинился перед бывшей няней, пишут СМИ
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший извинился перед бывшей няней, которая ранее рассказала о домогательствах с его стороны, пишет американская... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:00
2024-07-12T15:00
сша
роберт кеннеди
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в мире
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший извинился перед бывшей няней, которая ранее рассказала о домогательствах с его стороны, пишет американская газета Washington Post. Ранее журнал Vanity Fair опубликовал статью, где сообщалось о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего к Элизе Куни, няне, работавшей в его семье в 1998 году. Сам Кеннеди-младший назвал "кучей мусора" статью журнала Vanity Fair, в которой рассказывается о домогательствах. "Я ничего не помню об этом инциденте, но приношу свои искренние извинения за все, что я когда-либо делал, что заставляло вас чувствовать себя некомфортно, или за все, что я делал или говорил, что оскорбляло вас или задевало ваши чувства", - говорится в письме Кеннеди-младшего, отправленном бывшей няне и попавшем в распоряжение издания. В письме он подчеркнул, что хотел бы извиниться по телефону или при личной встрече.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949824993.html
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сша, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024, В мире
Кандидат в президенты США извинился перед бывшей няней, пишут СМИ

Washington Post: Роберт Кеннеди-младший извинился перед бывшей няней

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший извинился перед бывшей няней, которая ранее рассказала о домогательствах с его стороны, пишет американская газета Washington Post.
Ранее журнал Vanity Fair опубликовал статью, где сообщалось о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего к Элизе Куни, няне, работавшей в его семье в 1998 году. Сам Кеннеди-младший назвал "кучей мусора" статью журнала Vanity Fair, в которой рассказывается о домогательствах.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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«
"Я ничего не помню об этом инциденте, но приношу свои искренние извинения за все, что я когда-либо делал, что заставляло вас чувствовать себя некомфортно, или за все, что я делал или говорил, что оскорбляло вас или задевало ваши чувства", - говорится в письме Кеннеди-младшего, отправленном бывшей няне и попавшем в распоряжение издания.
В письме он подчеркнул, что хотел бы извиниться по телефону или при личной встрече.
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