https://ria.ru/20240712/kennedi-1959254545.html

Кандидат в президенты США извинился перед бывшей няней, пишут СМИ

Кандидат в президенты США извинился перед бывшей няней, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024

Кандидат в президенты США извинился перед бывшей няней, пишут СМИ

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший извинился перед бывшей няней, которая ранее рассказала о домогательствах с его стороны, пишет американская... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:00

2024-07-12T15:00

2024-07-12T15:00

сша

роберт кеннеди

выборы президента сша — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_0:116:2868:1729_1920x0_80_0_0_8e03818e7be4c800a16561f0d860a612.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший извинился перед бывшей няней, которая ранее рассказала о домогательствах с его стороны, пишет американская газета Washington Post. Ранее журнал Vanity Fair опубликовал статью, где сообщалось о домогательствах со стороны Кеннеди-младшего к Элизе Куни, няне, работавшей в его семье в 1998 году. Сам Кеннеди-младший назвал "кучей мусора" статью журнала Vanity Fair, в которой рассказывается о домогательствах. "Я ничего не помню об этом инциденте, но приношу свои искренние извинения за все, что я когда-либо делал, что заставляло вас чувствовать себя некомфортно, или за все, что я делал или говорил, что оскорбляло вас или задевало ваши чувства", - говорится в письме Кеннеди-младшего, отправленном бывшей няне и попавшем в распоряжение издания. В письме он подчеркнул, что хотел бы извиниться по телефону или при личной встрече.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949824993.html

https://ria.ru/20240630/bayden-1956456171.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024, в мире