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В Якутске возбудили дело после падения забора на пенсионерку - РИА Новости, 12.07.2024
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08:40 12.07.2024 (обновлено: 08:42 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/jakutsk-1959138965.html
В Якутске возбудили дело после падения забора на пенсионерку
В Якутске возбудили дело после падения забора на пенсионерку - РИА Новости, 12.07.2024
В Якутске возбудили дело после падения забора на пенсионерку
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Якутске после травмы пенсионерки из-за падения металлического забора на площади Ленина, сообщает... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:40
2024-07-12T08:42
происшествия
якутск
россия
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ЯКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Якутске после травмы пенсионерки из-за падения металлического забора на площади Ленина, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике. Ранее пользователи мессенджера WhatsApp в Якутске распространили информацию о травмировании 74-летней жительницы города после падения на нее временного забора, огораживающего строительную площадку на площади Ленина. Ее госпитализировали. Информационный центр Следственного комитета РФ сообщал, что глава СК РФ после происшествия поручил возбудить уголовное дело. "Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело... нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека", - рассказали в пресс-службе. По данным следствия, в ходе капитального ремонта площади Ленина в Якутске строительная компания установила временный металлический забор, огораживающий строительную площадку. В последствии конструкция упала на проходящую мимо пожилую женщину, которая получила травму и была доставлена в медицинское учреждение. "В настоящее время следствие устанавливает лиц, производивших работы по установке заградительного сооружения, а также осуществляет мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240704/omsk-1957472776.html
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутске возбудили дело после падения забора на пенсионерку

В Якутске возбудили дело после падения металлического забора на пенсионерку

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаграждения
Заграждения - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЯКУТСК, 12 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Якутске после травмы пенсионерки из-за падения металлического забора на площади Ленина, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.
Ранее пользователи мессенджера WhatsApp в Якутске распространили информацию о травмировании 74-летней жительницы города после падения на нее временного забора, огораживающего строительную площадку на площади Ленина. Ее госпитализировали. Информационный центр Следственного комитета РФ сообщал, что глава СК РФ после происшествия поручил возбудить уголовное дело.
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"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело... нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека", - рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, в ходе капитального ремонта площади Ленина в Якутске строительная компания установила временный металлический забор, огораживающий строительную площадку. В последствии конструкция упала на проходящую мимо пожилую женщину, которая получила травму и была доставлена в медицинское учреждение.
"В настоящее время следствие устанавливает лиц, производивших работы по установке заградительного сооружения, а также осуществляет мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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