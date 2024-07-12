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Израиль скоро решит, как устранить угрозы со стороны "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
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11:28 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/izrail-1959180321.html
Израиль скоро решит, как устранить угрозы со стороны "Хезболлы", пишут СМИ
Израиль скоро решит, как устранить угрозы со стороны "Хезболлы", пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2024
Израиль скоро решит, как устранить угрозы со стороны "Хезболлы", пишут СМИ
Глава влиятельного комитета парламента Израиля (кнессета) по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн заявил европейским дипломатам во время совместной... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:28
2024-07-12T11:28
в мире
израиль
ливан
юлий эдельштейн
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Глава влиятельного комитета парламента Израиля (кнессета) по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн заявил европейским дипломатам во время совместной поездки на север страны, что решение о том, как устранить угрозу со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", должно вскоре быть принято, об этом в пятницу сообщило издание The Times of Israel. По словам чиновника, "посредством дипломатических усилий или военной операции" Израилю придется вскоре решать проблему устранения угрозы из Ливана. По данным издания, 23 европейских посла, консула и атташе получили от Эдельштейна приглашение осмотреть опустевшие из-за эвакуации жителей районы вдоль северной границы Израиля, которые ежедневно подвергаются обстрелам, а также штаб-квартиру Северного командования армии в Цфате. &quot;Шансы на дипломатическое урегулирование становятся всё меньше и меньше&quot;, - заявил Эдельштейн европейским дипломатам, его слова приводит издание.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
https://ria.ru/20240709/hezbolly-1958615283.html
https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957634975.html
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в мире, израиль, ливан, юлий эдельштейн, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Юлий Эдельштейн, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль скоро решит, как устранить угрозы со стороны "Хезболлы", пишут СМИ

Times of Israel: Израиль вскоре примет решение об устранении угрозы "Хезболлы"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июл - РИА Новости. Глава влиятельного комитета парламента Израиля (кнессета) по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн заявил европейским дипломатам во время совместной поездки на север страны, что решение о том, как устранить угрозу со стороны ливанского шиитского движения "Хезболлах", должно вскоре быть принято, об этом в пятницу сообщило издание The Times of Israel.
По словам чиновника, "посредством дипломатических усилий или военной операции" Израилю придется вскоре решать проблему устранения угрозы из Ливана.
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По данным издания, 23 европейских посла, консула и атташе получили от Эдельштейна приглашение осмотреть опустевшие из-за эвакуации жителей районы вдоль северной границы Израиля, которые ежедневно подвергаются обстрелам, а также штаб-квартиру Северного командования армии в Цфате.
«

"Шансы на дипломатическое урегулирование становятся всё меньше и меньше", - заявил Эдельштейн европейским дипломатам, его слова приводит издание.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
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