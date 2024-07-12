https://ria.ru/20240712/izrail-1959149383.html

Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному посту в Сирии

Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному посту в Сирии - РИА Новости, 12.07.2024

Армия Израиля заявила об ответном ударе по военному посту в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному посту в районе Тасиль на юге Сирии в ответ на снаряд, выпущенный в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:43

2024-07-12T09:43

2024-07-12T09:44

в мире

сирия

израиль

голанские высоты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удар по военному посту в районе Тасиль на юге Сирии в ответ на снаряд, выпущенный в четверг из Сирии по северной территории Израиля в районе Голанских высот. "Снаряд, выпущенный в четверг из Сирии в сторону южных Голанских высот, упал на открытой местности, пострадавших нет. В ответ силы ЦАХАЛ нанесли удар по военному посту в районе Тасиль на юге Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В среду армия сообщила об ударах по инфраструктуре вооруженных сил Сирии, обвинив Дамаск в нарушении границы, установленной в рамках соглашения 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией в буферной зоне на Голанских высотах. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией. Во время войны в Сирии большая часть неподконтрольных Израилю высот была захвачена антиправительственными группировками, и только летом 2018 года эти районы были возращены под контроль Дамаска. В настоящее время вдоль линии "Браво", проходящей по восточной части Голанских высот, располагается военная полиция Вооруженных сил РФ совместно с сирийской армией. В мандате ООН от 1974 года, согласно которому в регионе были созданы миротворческие силы международной организации, "Браво" описывается как линия, которую не могут переходить сирийские войска. Для второй стороны конфликта, израильской армии, был обозначен аналогичный рубеж - линия "Альфа" в западной, более высокой части региона. Между двумя линиями находится демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.

https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html

https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957634975.html

сирия

израиль

голанские высоты

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в мире, сирия, израиль, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году