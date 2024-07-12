https://ria.ru/20240712/izrail-1959115070.html
Эрдоган заявил, что Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля
Эрдоган заявил, что Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля - РИА Новости, 12.07.2024
Эрдоган заявил, что Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля
Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля до прекращения огня в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T01:35
2024-07-12T01:35
2024-07-12T02:43
в мире
турция
израиль
реджеп тайип эрдоган
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090074_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_3918b1c40179f4c3910191e049200ba6.jpg
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля до прекращения огня в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "С 7 октября в Газе происходит большая резня. Почти 40 тысяч невинных людей погибли в результате израильских атак. Я обращал на это внимание во время всех моих контактов. Мир невозможен без окончательного решения палестинского вопроса. Неприемлемо, чтобы израильская администрация продолжала партнёрство с НАТО. Такие требования о сотрудничестве с Израилем не будут приняты Турцией в НАТО до прекращения огня и установления мира", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вел турецкий гостелеканал TRT Haber.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240709/obstrel-1958627319.html
https://ria.ru/20240709/zhertvy-1958632951.html
турция
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090074_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a1e961029831dee25f67f8d94c77706f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля
Эрдоган: Турция не одобрит партнерство НАТО и Израиля до прекращения огня в Газе
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля до прекращения огня в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"С 7 октября в Газе происходит большая резня. Почти 40 тысяч невинных людей погибли в результате израильских атак. Я обращал на это внимание во время всех моих контактов. Мир невозможен без окончательного решения палестинского вопроса. Неприемлемо, чтобы израильская администрация продолжала партнёрство с НАТО. Такие требования о сотрудничестве с Израилем не будут приняты Турцией в НАТО до прекращения огня и установления мира", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вел турецкий гостелеканал TRT Haber.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.