https://ria.ru/20240712/izrail-1959115070.html

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля - РИА Новости, 12.07.2024

Эрдоган заявил, что Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля

Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля до прекращения огня в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:35

2024-07-12T01:35

2024-07-12T02:43

в мире

турция

израиль

реджеп тайип эрдоган

нато

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Турция не одобрит сотрудничество НАТО и Израиля до прекращения огня в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "С 7 октября в Газе происходит большая резня. Почти 40 тысяч невинных людей погибли в результате израильских атак. Я обращал на это внимание во время всех моих контактов. Мир невозможен без окончательного решения палестинского вопроса. Неприемлемо, чтобы израильская администрация продолжала партнёрство с НАТО. Такие требования о сотрудничестве с Израилем не будут приняты Турцией в НАТО до прекращения огня и установления мира", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Вашингтоне, трансляцию вел турецкий гостелеканал TRT Haber.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240709/obstrel-1958627319.html

https://ria.ru/20240709/zhertvy-1958632951.html

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в мире, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году