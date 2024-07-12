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В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании детей
В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании детей - РИА Новости, 12.07.2024
В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании детей
Мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, разыскивают в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T14:11
2024-07-12T14:11
2024-07-12T14:11
происшествия
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новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, разыскивают в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новосибирской области. По данным следствия, в июле в Дзержинском районе Новосибирска неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении детей. "Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Мужчина имеет славянскую внешность, худощавое телосложение, темно-русые волосы, на вид 30-35 лет.
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании детей
В Новосибирске ищут мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми