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В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании детей

В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании детей - РИА Новости, 12.07.2024

В Новосибирске разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании детей

Мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, разыскивают в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУСК... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:11

2024-07-12T14:11

2024-07-12T14:11

происшествия

новосибирск

россия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, разыскивают в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Новосибирской области. По данным следствия, в июле в Дзержинском районе Новосибирска неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении детей. "Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности и местонахождении подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении. Мужчина имеет славянскую внешность, худощавое телосложение, темно-русые волосы, на вид 30-35 лет.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

новосибирск

россия

новосибирская область

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)