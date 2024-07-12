https://ria.ru/20240712/itr-1959126015.html

В Японии допустили "серьезную ситуацию" в Индо-Тихоокеанском регионе

В Японии допустили "серьезную ситуацию" в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 12.07.2024

В Японии допустили "серьезную ситуацию" в Индо-Тихоокеанском регионе

В будущем в Индо-Тихоокеанском регионе возможно возникновение "серьезной ситуации", аналогичной конфликту на Украине, об этом говорится в Белой книге - докладе... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:39

2024-07-12T04:39

2024-07-12T04:39

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ТОКИО, 12 июл – РИА Новости. В будущем в Индо-Тихоокеанском регионе возможно возникновение "серьезной ситуации", аналогичной конфликту на Украине, об этом говорится в Белой книге - докладе по обороне Японии за 2024 год. В разделе о вызовах современного мира говорится о том, что растет число "серых зон", есть вероятность, что могут быть осуществлены гибридные войны, использующие "сочетание военных и невоенных средств". Затем при переходе к следующему разделу о том, что "ситуация вокруг безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе становится все более жесткой", отмечается, что "такие проблемы с точки зрения безопасности особенно выделяются в Индо-Тихоокеанском регионе", где расположена Япония. "В будущем есть вероятность, что они будут становиться более серьезными. Наша страна сталкивается с самой жесткой и сложной ситуацией вокруг безопасности за послевоенное время. Нельзя исключить вероятность, что серьезная ситуация, аналогичная нападению России на Украину, в будущем может произойти в Индо-Тихоокеанском регионе и Восточной Азии", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. В пятницу Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20240712/yaponiya-1959125643.html

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

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