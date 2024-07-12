https://ria.ru/20240712/istrebiteli-1959128478.html
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:16
2024-07-12T05:16
2024-07-12T05:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения",- говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. "Сегодня выполнял задачи по нанесению удара по живой силе противника и военной технике. В полете мы взаимодействуем друг с другом, подсказываем друг другу для выполнения поставленной задачи. При выполнении боевой задачи мы обращаем внимание на подготовку авиационной техники, подготовку авиационных средств поражения для того, чтобы в полете все работало штатно", - цитируют в сообщении летчика Су-34 Ярослава. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959051768.html
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103859.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_350676a4ec80618ecfb990a018902723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Минобороны: Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения",- говорится в сообщении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
"Сегодня выполнял задачи по нанесению удара по живой силе противника и военной технике. В полете мы взаимодействуем друг с другом, подсказываем друг другу для выполнения поставленной задачи. При выполнении боевой задачи мы обращаем внимание на подготовку авиационной техники, подготовку авиационных средств поражения для того, чтобы в полете все работало штатно", - цитируют в сообщении летчика Су-34 Ярослава.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.