https://ria.ru/20240712/istrebiteli-1959128478.html

Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024

Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:16

2024-07-12T05:16

2024-07-12T05:16

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения",- говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. "Сегодня выполнял задачи по нанесению удара по живой силе противника и военной технике. В полете мы взаимодействуем друг с другом, подсказываем друг другу для выполнения поставленной задачи. При выполнении боевой задачи мы обращаем внимание на подготовку авиационной техники, подготовку авиационных средств поражения для того, чтобы в полете все работало штатно", - цитируют в сообщении летчика Су-34 Ярослава. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959051768.html

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россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность