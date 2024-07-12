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Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
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Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 12.07.2024
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:16
2024-07-12T05:16
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения",- говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. "Сегодня выполнял задачи по нанесению удара по живой силе противника и военной технике. В полете мы взаимодействуем друг с другом, подсказываем друг другу для выполнения поставленной задачи. При выполнении боевой задачи мы обращаем внимание на подготовку авиационной техники, подготовку авиационных средств поражения для того, чтобы в полете все работало штатно", - цитируют в сообщении летчика Су-34 Ярослава. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.
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россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Минобороны: Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Запад". Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения",- говорится в сообщении.
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Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
"Сегодня выполнял задачи по нанесению удара по живой силе противника и военной технике. В полете мы взаимодействуем друг с другом, подсказываем друг другу для выполнения поставленной задачи. При выполнении боевой задачи мы обращаем внимание на подготовку авиационной техники, подготовку авиационных средств поражения для того, чтобы в полете все работало штатно", - цитируют в сообщении летчика Су-34 Ярослава.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника в зоне СВО.
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