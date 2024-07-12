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Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева
Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева - РИА Новости, 12.07.2024
Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности обсудить поставки боеприпасов для украинских истребителей F-16, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:08
2024-07-12T02:08
2024-07-12T02:08
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности обсудить поставки боеприпасов для украинских истребителей F-16, передает агентство Рейтер. "Канцлер ФРГ Шольц: Мы обсудим вопрос поставок боеприпасов класса "воздух-воздух" для украинских F-16, если нас об этом попросят", - говорится в сообщении агентства, которое приводит слова Шольца после саммита НАТО в Вашингтоне.
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в мире, германия, олаф шольц, нато, f-16, киев
В мире, Германия, Олаф Шольц, НАТО, F-16, Киев
Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева
Шольц заявил о возможности обсудить поставки боеприпасов для украинских F-16