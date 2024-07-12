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Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева

Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева - РИА Новости, 12.07.2024

Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности обсудить поставки боеприпасов для украинских истребителей F-16, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:08

2024-07-12T02:08

2024-07-12T02:08

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости/Прайм. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности обсудить поставки боеприпасов для украинских истребителей F-16, передает агентство Рейтер. "Канцлер ФРГ Шольц: Мы обсудим вопрос поставок боеприпасов класса "воздух-воздух" для украинских F-16, если нас об этом попросят", - говорится в сообщении агентства, которое приводит слова Шольца после саммита НАТО в Вашингтоне.

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в мире, германия, олаф шольц, нато, f-16, киев