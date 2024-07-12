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В Европе планируют сократить инвестиции в Китай, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2024
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03:18 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/investitsii-1959122587.html
В Европе планируют сократить инвестиции в Китай, заявил Байден
В Европе планируют сократить инвестиции в Китай, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2024
В Европе планируют сократить инвестиции в Китай, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что ряд союзников Вашингтона в Европе намерены приступить к сокращению объемов инвестиций в Китай в связи с его продолжающимся... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T03:18
2024-07-12T03:18
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ряд союзников Вашингтона в Европе намерены приступить к сокращению объемов инвестиций в Китай в связи с его продолжающимся экономическим сотрудничеством с Россией. "Я думаю, вы станете свидетелями того, как некоторые из наших европейских друзей приступят к сокращению инвестиций... в Китай на фоне оказываемой им помощи экономики России", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО.
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в мире, китай, сша, джо байден, нато, европа
В мире, Китай, США, Джо Байден, НАТО, Европа
В Европе планируют сократить инвестиции в Китай, заявил Байден

Байден: союзники США в Европе намерены сократить объемы инвестиций в Китай

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ряд союзников Вашингтона в Европе намерены приступить к сокращению объемов инвестиций в Китай в связи с его продолжающимся экономическим сотрудничеством с Россией.
"Я думаю, вы станете свидетелями того, как некоторые из наших европейских друзей приступят к сокращению инвестиций... в Китай на фоне оказываемой им помощи экономики России", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО.
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Вчера, 04:58
 
В миреКитайСШАДжо БайденНАТОЕвропа
 
 
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