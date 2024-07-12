https://ria.ru/20240712/investitsii-1959122587.html

В Европе планируют сократить инвестиции в Китай, заявил Байден

В Европе планируют сократить инвестиции в Китай, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2024

В Европе планируют сократить инвестиции в Китай, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что ряд союзников Вашингтона в Европе намерены приступить к сокращению объемов инвестиций в Китай в связи с его продолжающимся... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:18

2024-07-12T03:18

2024-07-12T03:18

в мире

китай

сша

джо байден

нато

европа

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ряд союзников Вашингтона в Европе намерены приступить к сокращению объемов инвестиций в Китай в связи с его продолжающимся экономическим сотрудничеством с Россией. "Я думаю, вы станете свидетелями того, как некоторые из наших европейских друзей приступят к сокращению инвестиций... в Китай на фоне оказываемой им помощи экономики России", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО.

https://ria.ru/20240711/kitay-1958876946.html

китай

сша

европа

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