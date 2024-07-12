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Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 12.07.2024
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17:15 12.07.2024 (обновлено: 17:24 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959302515.html
Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов
Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 12.07.2024
Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, ранее объявленную в розыск, следует из... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:15
2024-07-12T17:24
общество
россия
валерий чкалов
дарья богданова
украина
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, ранее объявленную в розыск, следует из соответствующего перечня ведомства."Двенадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.А. Богданова*", - говорится в сообщении.По информации ведомства, Богданова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за границей. МВД объявило ее в розыск.Против Богдановой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), сообщал в апреле РИА Новости источник в правоохранительных органах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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общество, россия, валерий чкалов, дарья богданова, украина
Общество, Россия, Валерий Чкалов, Дарья Богданова, Украина
Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов

Минюст: правнучку летчика Чкалова Богданову внесли в реестр иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, ранее объявленную в розыск, следует из соответствующего перечня ведомства.
"Двенадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.А. Богданова*", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Богданова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за границей. МВД объявило ее в розыск.
Против Богдановой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), сообщал в апреле РИА Новости источник в правоохранительных органах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
ОбществоРоссияВалерий ЧкаловДарья БогдановаУкраина
 
 
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