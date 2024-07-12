https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959302515.html

Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов

Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 12.07.2024

Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, ранее объявленную в розыск, следует из... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:15

2024-07-12T17:15

2024-07-12T17:24

общество

россия

валерий чкалов

дарья богданова

украина

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, ранее объявленную в розыск, следует из соответствующего перечня ведомства."Двенадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.А. Богданова*", - говорится в сообщении.По информации ведомства, Богданова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за границей. МВД объявило ее в розыск.Против Богдановой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), сообщал в апреле РИА Новости источник в правоохранительных органах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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общество, россия, валерий чкалов, дарья богданова, украина