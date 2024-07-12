https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959299406.html

"ВЧК-ОГПУ"* и "Русский криминал"* внесли в реестр иноагентов

"ВЧК-ОГПУ"* и "Русский криминал"* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 12.07.2024

"ВЧК-ОГПУ"* и "Русский криминал"* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов проекты "Русский криминал"*, "ВЧК-ОГПУ"*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:03

2024-07-12T17:03

2024-07-12T17:54

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов проекты "Русский криминал"*, "ВЧК-ОГПУ"*, сообщается на сайте ведомства."Двенадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.А. Богданова**, А.Н. Каруличева**, а также проект "Русский криминал"*, "ВЧК-ОГПУ"*, - говорится в сообщении.По информации ведомства, Богданова** распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за границей. МВД объявило ее в розыск.Против Богдановой** возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), сообщал в апреле РИА Новости источник в правоохранительных органах.А бывший муниципальный депутат "Нарвского округа" Каруличева**, уточняется в релизе, принимала участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию об избирательной системе России, а также о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.Проект "Русский криминал"*, "ВЧК-ОГПУ"* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.* Организации признанные в России иностранными агентами** Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20240709/pugacheva-1958619169.html

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