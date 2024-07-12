https://ria.ru/20240712/gretsiya-1959348509.html

Греция отказалась признавать причастность к ударам ATACMS по Севастополю

Греция отказалась признавать причастность к ударам ATACMS по Севастополю - РИА Новости, 12.07.2024

Греция отказалась признавать причастность к ударам ATACMS по Севастополю

Греция не причастна к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня, заявил замминистра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис, его слова приводит сайт... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T20:32

2024-07-12T20:32

2024-07-12T23:04

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АФИНЫ, 12 июл — РИА Новости. Греция не причастна к ударам ракетами ATACMS по Севастополю 23 июня, заявил замминистра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис, его слова приводит сайт neostrategy.gr.Восьмого июля чиновник отвечал на вопросы депутатов парламента. Так, лидер фракции партии "Ники" ("Победа") Димитриос Нациос напомнил, что 23 июня Севастополь подвергся атаке ракетами ATACMS, но ни Греция, ни Евросоюз не осудили произошедшее."Москва напрямую обвинила США в нападении, которое она назвала абсолютно варварским после того, как кассетными бомбами были поражены гражданские лица. Американский источник рассказал о поддержке именно этой атаки беспилотными летательными аппаратами-разведчиками ВВС США, базирующимися в Ларисе. В частности сообщается, что Global Hawk участвовал в миссии по координации атаки и предоставлению информации о цели", — указал Нациос. Кефалояннис заявил в ответ, что за пределами территории Греции только Соединенные Штаты имеют полный оперативный и административный контроль над миссиями их самолетов, "независимо от того, пилотируемые они или беспилотные"."<...> И фактически без каких-либо обязательств информировать греческую сторону, и это основано на международном праве. <...> Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации", — утверждает замминистра. Таким образом, отмечает neostrategy.gr, Кефалояннис не отрицал, что американские дроны взлетают из Ларисы для координации ракетных ударов по Крыму. "То есть представитель правительства впервые официально не отрицал, что Греция используется как база для проведения бомбардировок против России", — резюмировалось в материале.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://ria.ru/20240712/pentagon-1959340533.html

https://ria.ru/20240711/sevastopol-1958915953.html

https://ria.ru/20240710/sevastopol-1958835513.html

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в мире, греция, севастополь, сша, atacms, обстрел севастополя ракетами atacms, михаил развожаев