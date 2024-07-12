https://ria.ru/20240712/granty-1959343065.html

IT-компании Подмосковья получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода

IT-компании Подмосковья получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода - РИА Новости, 12.07.2024

IT-компании Подмосковья получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода

Высокотехнологичные компании Московской области получили IT-гранты на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Средства направили на развитие отрасли и привлечение... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:45

2024-07-12T19:45

2024-07-12T19:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804877767_0:69:2000:1194_1920x0_80_0_0_2b7bac674eeb0eaf40322f2f23c1aaad.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Высокотехнологичные компании Московской области получили IT-гранты на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Средства направили на развитие отрасли и привлечение квалифицированных кадров. Об этом сообщил телеканал "360".В мингосуправления Московской области рассказали, что высокотехнологичным компаниям доступна региональная поддержка. Благодаря грантам становится возможным развивать IT-отрасль, открывать новые рабочие места и привлекать кадры."Отмечу, что на сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, IT-компаниям Подмосковья удалось привлечь более 3,5 тысячи новых айтишников", – отметила первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.В ведомстве добавили, что заявку на получение гранта могут подать компании, зарегистрированные в Московской области, с выручкой от разработки программ или производства компьютерного оборудования от 70%.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)