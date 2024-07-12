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IT-компании Подмосковья получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода - РИА Новости, 12.07.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:45 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/granty-1959343065.html
IT-компании Подмосковья получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода
IT-компании Подмосковья получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода - РИА Новости, 12.07.2024
IT-компании Подмосковья получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода
Высокотехнологичные компании Московской области получили IT-гранты на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Средства направили на развитие отрасли и привлечение... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:45
2024-07-12T19:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Высокотехнологичные компании Московской области получили IT-гранты на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Средства направили на развитие отрасли и привлечение квалифицированных кадров. Об этом сообщил телеканал "360".В мингосуправления Московской области рассказали, что высокотехнологичным компаниям доступна региональная поддержка. Благодаря грантам становится возможным развивать IT-отрасль, открывать новые рабочие места и привлекать кадры."Отмечу, что на сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, IT-компаниям Подмосковья удалось привлечь более 3,5 тысячи новых айтишников", – отметила первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.В ведомстве добавили, что заявку на получение гранта могут подать компании, зарегистрированные в Московской области, с выручкой от разработки программ или производства компьютерного оборудования от 70%.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

IT-компании Подмосковья получили гранты на 1,5 миллиарда рублей за полгода

Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Высокотехнологичные компании Московской области получили IT-гранты на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Средства направили на развитие отрасли и привлечение квалифицированных кадров. Об этом сообщил телеканал "360".
В мингосуправления Московской области рассказали, что высокотехнологичным компаниям доступна региональная поддержка. Благодаря грантам становится возможным развивать IT-отрасль, открывать новые рабочие места и привлекать кадры.
"Отмечу, что на сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, IT-компаниям Подмосковья удалось привлечь более 3,5 тысячи новых айтишников", – отметила первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.
В ведомстве добавили, что заявку на получение гранта могут подать компании, зарегистрированные в Московской области, с выручкой от разработки программ или производства компьютерного оборудования от 70%.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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