Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/granitsa-1959353052.html
Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией
Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией - РИА Новости, 12.07.2024
Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность открытия границы Турции с Арменией в случае позитивного исхода мирного процесса между Баку и... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T21:13
2024-07-12T21:13
в мире
армения
турция
ереван
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность открытия границы Турции с Арменией в случае позитивного исхода мирного процесса между Баку и Ереваном. Журналисты задали турецкому лидеру вопрос о том, может ли Анкара рассмотреть возможность открытия границы между Турцией и Арменией, когда Баку и Ереван подпишут мирный договор и в регионе установится мирная атмосфера. "Почему бы и нет? Мы уже все сказали Пашиняну (Николу, премьеру Армении – ред.) по этому вопросу. Мы должны открыть все паруса для мира. Мы надеемся, что прочный мир между Азербайджаном и Арменией будет достигнут в ближайшее время. Как Турция, мы всем сердцем поддерживаем этот мир. Открытие Зангезурского коридора - это шаг, который увенчает и завершит это мирное соглашение. Эти шаги внесут позитивный вклад в благополучие и мир Азербайджана, Армении, Турции и других стран региона. Мы желаем, чтобы решения с такими позитивными аспектами были приняты без промедления и были предприняты необходимые действия", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Вашингтона. По его словам, из региона поступают позитивные сигналы. "И мы надеемся, что они превратятся в хорошие новости. Важно, чтобы и другие страны продемонстрировали аналогичный подход и внесли свой вклад в мирный процесс, чтобы как можно скорее установить прочный мир", - сказал Эрдоган. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.
https://ria.ru/20240712/shos-1959115681.html
https://ria.ru/20240712/zerno-1959352631.html
армения
турция
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:118:551:531_1920x0_80_0_0_5d9e43bdf09cee9571a4f7adf5643f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, турция, ереван, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Турция, Ереван, Реджеп Тайип Эрдоган, Никол Пашинян, Евросоюз
Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией

Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией при мирном процессе

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность открытия границы Турции с Арменией в случае позитивного исхода мирного процесса между Баку и Ереваном.
Журналисты задали турецкому лидеру вопрос о том, может ли Анкара рассмотреть возможность открытия границы между Турцией и Арменией, когда Баку и Ереван подпишут мирный договор и в регионе установится мирная атмосфера.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Вашигтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Турция намерена вступить в ШОС
Вчера, 01:45
"Почему бы и нет? Мы уже все сказали Пашиняну (Николу, премьеру Армении – ред.) по этому вопросу. Мы должны открыть все паруса для мира. Мы надеемся, что прочный мир между Азербайджаном и Арменией будет достигнут в ближайшее время. Как Турция, мы всем сердцем поддерживаем этот мир. Открытие Зангезурского коридора - это шаг, который увенчает и завершит это мирное соглашение. Эти шаги внесут позитивный вклад в благополучие и мир Азербайджана, Армении, Турции и других стран региона. Мы желаем, чтобы решения с такими позитивными аспектами были приняты без промедления и были предприняты необходимые действия", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Вашингтона.
По его словам, из региона поступают позитивные сигналы. "И мы надеемся, что они превратятся в хорошие новости. Важно, чтобы и другие страны продемонстрировали аналогичный подход и внесли свой вклад в мирный процесс, чтобы как можно скорее установить прочный мир", - сказал Эрдоган.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по зерновому коридору
Вчера, 21:11
 
В миреАрменияТурцияЕреванРеджеп Тайип ЭрдоганНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала