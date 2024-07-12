https://ria.ru/20240712/granitsa-1959353052.html

Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией

Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией - РИА Новости, 12.07.2024

Эрдоган не исключил открытия границы Турции с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность открытия границы Турции с Арменией в случае позитивного исхода мирного процесса между Баку и... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T21:13

2024-07-12T21:13

2024-07-12T21:13

в мире

армения

турция

ереван

реджеп тайип эрдоган

никол пашинян

евросоюз

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АНКАРА, 12 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность открытия границы Турции с Арменией в случае позитивного исхода мирного процесса между Баку и Ереваном. Журналисты задали турецкому лидеру вопрос о том, может ли Анкара рассмотреть возможность открытия границы между Турцией и Арменией, когда Баку и Ереван подпишут мирный договор и в регионе установится мирная атмосфера. "Почему бы и нет? Мы уже все сказали Пашиняну (Николу, премьеру Армении – ред.) по этому вопросу. Мы должны открыть все паруса для мира. Мы надеемся, что прочный мир между Азербайджаном и Арменией будет достигнут в ближайшее время. Как Турция, мы всем сердцем поддерживаем этот мир. Открытие Зангезурского коридора - это шаг, который увенчает и завершит это мирное соглашение. Эти шаги внесут позитивный вклад в благополучие и мир Азербайджана, Армении, Турции и других стран региона. Мы желаем, чтобы решения с такими позитивными аспектами были приняты без промедления и были предприняты необходимые действия", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Вашингтона. По его словам, из региона поступают позитивные сигналы. "И мы надеемся, что они превратятся в хорошие новости. Важно, чтобы и другие страны продемонстрировали аналогичный подход и внесли свой вклад в мирный процесс, чтобы как можно скорее установить прочный мир", - сказал Эрдоган. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах.

https://ria.ru/20240712/shos-1959115681.html

https://ria.ru/20240712/zerno-1959352631.html

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турция

ереван

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в мире, армения, турция, ереван, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, евросоюз