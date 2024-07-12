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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.07.2024
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерийское подразделение российской группировки войск "Днепр" с помощью БМ-21 "Град" в ночное время нанесло огневое поражение опорному пункту противника,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:07
2024-07-12T05:07
2024-07-12T05:07
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ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. Артиллерийское подразделение российской группировки войск "Днепр" с помощью БМ-21 "Град" в ночное время нанесло огневое поражение опорному пункту противника, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Реактивщики группировки войск "Днепр", работающие на БМ-21 "Град" на херсонском направлении, ночью получили ориентировку и координаты целей от операторов БПЛА и выдвинулись на временную огневую позицию. Быстро развернув на месте свою боевую машину и проведя наведение по цели, расчет отработал по переданным ему координатам, по позициям противника. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение опорного пункта ВСУ с огневыми позициями и наблюдательными постами", - сообщил представитель оборонного ведомства. По словам военных, активность противника на пораженных объектах после вялых и непродолжительных попыток эвакуироваться практически сошла на нет. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности. Работа "Града" в ночное время требует от расчета не только высокого мастерства в умении обращаться со своей боевой машиной, но и знания всех нюансов боевой работы. Ночью во главу угла встает тщательная организация маскировки на всех ее этапах: от скрытного выдвижения на указанную огневую позицию и наведения на цель до быстрого и скрытного покидания позиции, перезарядки, выдвижения в точку ожидания и маскировки РСЗО.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103859.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра
МО: РСЗО "Град" ночью уничтожила опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра