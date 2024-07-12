https://ria.ru/20240712/grad-1959127864.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.07.2024

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллерийское подразделение российской группировки войск "Днепр" с помощью БМ-21 "Град" в ночное время нанесло огневое поражение опорному пункту противника,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:07

2024-07-12T05:07

2024-07-12T05:07

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ГЕНИЧЕСК, 12 июл - РИА Новости. Артиллерийское подразделение российской группировки войск "Днепр" с помощью БМ-21 "Град" в ночное время нанесло огневое поражение опорному пункту противника, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Реактивщики группировки войск "Днепр", работающие на БМ-21 "Град" на херсонском направлении, ночью получили ориентировку и координаты целей от операторов БПЛА и выдвинулись на временную огневую позицию. Быстро развернув на месте свою боевую машину и проведя наведение по цели, расчет отработал по переданным ему координатам, по позициям противника. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение опорного пункта ВСУ с огневыми позициями и наблюдательными постами", - сообщил представитель оборонного ведомства. По словам военных, активность противника на пораженных объектах после вялых и непродолжительных попыток эвакуироваться практически сошла на нет. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" постоянно находятся в полной боевой готовности. Работа "Града" в ночное время требует от расчета не только высокого мастерства в умении обращаться со своей боевой машиной, но и знания всех нюансов боевой работы. Ночью во главу угла встает тщательная организация маскировки на всех ее этапах: от скрытного выдвижения на указанную огневую позицию и наведения на цель до быстрого и скрытного покидания позиции, перезарядки, выдвижения в точку ожидания и маскировки РСЗО.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959103859.html

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