https://ria.ru/20240712/goszakupki-1959096520.html

Багреева: город сэкономил более 11 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

Багреева: город сэкономил более 11 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок - РИА Новости, 12.07.2024

Багреева: город сэкономил более 11 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

Москва в январе-июне 2024 года сэкономила более 11 миллиардов рублей с помощью технологии формирования и экспертизы стоимости контрактов (НМЦК(Д) в сфере... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T09:15

2024-07-12T09:15

2024-07-12T09:55

москва

мария багреева

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МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. Москва в январе-июне 2024 года сэкономила более 11 миллиардов рублей с помощью технологии формирования и экспертизы стоимости контрактов (НМЦК(Д) в сфере госзакупок, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В январе-июне 2024 года эксперты выдали 1148 заключений. Заявленная сумма закупок составила 590,47 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 11,53 миллиарда рублей бюджетных средств", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что экспертизу проводит департамент экономической политики и развития Москвы. Исключение составляют закупки, которые касаются текущего ремонта, благоустройства, создания пешеходных зон, сноса объектов, а также выполнения локальных мероприятий и ремонтно-реставрационных работ.Проверку достоверности НМЦК (Д) осуществляют в отношении контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей, если закупку проводят в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой от 50 миллионов рублей по 223-ФЗ.

https://ria.ru/20240711/bagreeva-1958856117.html

москва

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москва, мария багреева