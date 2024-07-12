Рейтинг@Mail.ru
Багреева: город сэкономил более 11 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 12.07.2024 (обновлено: 09:55 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/goszakupki-1959096520.html
Багреева: город сэкономил более 11 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок
Багреева: город сэкономил более 11 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок - РИА Новости, 12.07.2024
Багреева: город сэкономил более 11 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок
Москва в январе-июне 2024 года сэкономила более 11 миллиардов рублей с помощью технологии формирования и экспертизы стоимости контрактов (НМЦК(Д) в сфере... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:15
2024-07-12T09:55
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936642_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_7038fe9a0161069a5cd878813c8a5e3f.jpg
МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. Москва в январе-июне 2024 года сэкономила более 11 миллиардов рублей с помощью технологии формирования и экспертизы стоимости контрактов (НМЦК(Д) в сфере госзакупок, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."В январе-июне 2024 года эксперты выдали 1148 заключений. Заявленная сумма закупок составила 590,47 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 11,53 миллиарда рублей бюджетных средств", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.В сообщении уточняется, что экспертизу проводит департамент экономической политики и развития Москвы. Исключение составляют закупки, которые касаются текущего ремонта, благоустройства, создания пешеходных зон, сноса объектов, а также выполнения локальных мероприятий и ремонтно-реставрационных работ.Проверку достоверности НМЦК (Д) осуществляют в отношении контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей, если закупку проводят в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой от 50 миллионов рублей по 223-ФЗ.
https://ria.ru/20240711/bagreeva-1958856117.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936642_166:0:2835:2002_1920x0_80_0_0_d7878688cb2c5a77fd6d32f58eeea54f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева

Багреева: город сэкономил более 11 млрд рублей на экспертизе цен госзакупок

© Фото : Департамент экономической политики и развития МосквыЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Департамент экономической политики и развития Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. Москва в январе-июне 2024 года сэкономила более 11 миллиардов рублей с помощью технологии формирования и экспертизы стоимости контрактов (НМЦК(Д) в сфере госзакупок, рассказала заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"В январе-июне 2024 года эксперты выдали 1148 заключений. Заявленная сумма закупок составила 590,47 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 11,53 миллиарда рублей бюджетных средств", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента.
В сообщении уточняется, что экспертизу проводит департамент экономической политики и развития Москвы. Исключение составляют закупки, которые касаются текущего ремонта, благоустройства, создания пешеходных зон, сноса объектов, а также выполнения локальных мероприятий и ремонтно-реставрационных работ.
Проверку достоверности НМЦК (Д) осуществляют в отношении контрактов на сумму свыше 30 миллионов рублей, если закупку проводят в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой от 50 миллионов рублей по 223-ФЗ.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10% за год
Вчера, 09:15
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала