https://ria.ru/20240712/google-1959273739.html
Верховный суд поддержал отказ отстранять от банкротства ООО "Гугл"
Верховный суд поддержал отказ отстранять от банкротства ООО "Гугл" - РИА Новости, 12.07.2024
Верховный суд поддержал отказ отстранять от банкротства ООО "Гугл"
Верховный суд России поддержал три нижестоящие инстанции, отказавшиеся отстранять от банкротства ООО "Гугл", российского подразделения Google, арбитражного... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:56
2024-07-12T15:56
2024-07-12T15:56
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Верховный суд России поддержал три нижестоящие инстанции, отказавшиеся отстранять от банкротства ООО "Гугл", российского подразделения Google, арбитражного управляющего Валерия Таляровского. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Сергей Самуйлов отклонил кассационную жалобу единственного участника должника - Google International LLC, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Оспаривать утверждение Таляровского тогда еще временным управляющим начало в суде первой инстанции само ООО "Гугл". Должник заявлял, что Таляровский в этом деле допустил конфликт интересов, так как им выданы доверенности на его представление в суде тем же юристам из юрфирмы Art De Lex, которые одновременно представляют и некоторых кредиторов, в частности "Царьград Медиа" и ряд телеканалов. Дополнительным доказательством аффилированности представитель "Гугла" назвал проведение собрания кредиторов в офисе Art De Lex. Он также упрекнул Таляровского в том, что в своем отчете тот не указал ряд сделок, попадающих в период подозрительности, в частности, списание денежных средств в размере свыше 11 миллиардов рублей в пользу ФНС, "Царьграда" и телеканалов. Представитель Таляровского в первой инстанции заявил, что активное взаимодействие арбитражного управляющего с Art De Lex не скрывалось и что факт выдачи доверенностей юристам на представительство не является доказательством аффилированности и конфликта интересов. Юрист объяснил обращение к этой юрфирме ее "большим опытом взаимодействия с должником в других процессах". Арбитражный суд Москвы в сентябре 2023 года отказался отстранить Таляровского, его затем поддержали апелляционный и окружной суды. За это время Таляровский был утвержден уже конкурсным управляющим. Суды не нашли не аффилированности, ни содействия "незаконному изъятию значительных денежных средств из имущественной массы должника", ни недостоверности отчета. Ранее Таляровский сообщил на Федресурсе, что по итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника выявлены признаки преднамеренного банкротства "Гугла". К действиям руководства должника, которые привели к ухудшению его финансовых коэффициентов и утрате платежеспособности, временный управляющий отнес начисление дивидендов в размере более 32% от валюты баланса и действия, не соответствующие законодательству РФ и предписаниям судебных органов, что повлекло сокращение активов и блокировку банковских счетов.
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экономика, россия, google, верховный суд рф
Экономика, Россия, Google, Верховный суд РФ
Верховный суд поддержал отказ отстранять от банкротства ООО "Гугл"
Верховный суд отказал Google в отстранении управляющего ООО "Гугл"
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Верховный суд России поддержал три нижестоящие инстанции, отказавшиеся отстранять от банкротства ООО "Гугл", российского подразделения Google, арбитражного управляющего Валерия Таляровского.
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Сергей Самуйлов отклонил кассационную жалобу единственного участника должника - Google International LLC, просившего передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Оспаривать утверждение Таляровского тогда еще временным управляющим начало в суде первой инстанции само ООО "Гугл". Должник заявлял, что Таляровский в этом деле допустил конфликт интересов, так как им выданы доверенности на его представление в суде тем же юристам из юрфирмы Art De Lex, которые одновременно представляют и некоторых кредиторов, в частности "Царьград Медиа" и ряд телеканалов.
Дополнительным доказательством аффилированности представитель "Гугла" назвал проведение собрания кредиторов в офисе Art De Lex. Он также упрекнул Таляровского в том, что в своем отчете тот не указал ряд сделок, попадающих в период подозрительности, в частности, списание денежных средств в размере свыше 11 миллиардов рублей в пользу ФНС
, "Царьграда" и телеканалов.
Представитель Таляровского в первой инстанции заявил, что активное взаимодействие арбитражного управляющего с Art De Lex не скрывалось и что факт выдачи доверенностей юристам на представительство не является доказательством аффилированности и конфликта интересов. Юрист объяснил обращение к этой юрфирме ее "большим опытом взаимодействия с должником в других процессах".
Арбитражный суд Москвы
в сентябре 2023 года отказался отстранить Таляровского, его затем поддержали апелляционный и окружной суды. За это время Таляровский был утвержден уже конкурсным управляющим. Суды не нашли не аффилированности, ни содействия "незаконному изъятию значительных денежных средств из имущественной массы должника", ни недостоверности отчета.
Ранее Таляровский сообщил на Федресурсе, что по итогам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника выявлены признаки преднамеренного банкротства "Гугла". К действиям руководства должника, которые привели к ухудшению его финансовых коэффициентов и утрате платежеспособности, временный управляющий отнес начисление дивидендов в размере более 32% от валюты баланса и действия, не соответствующие законодательству РФ и предписаниям судебных органов, что повлекло сокращение активов и блокировку банковских счетов.