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В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека
В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека - РИА Новости, 12.07.2024
В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека
На пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись пять автомобилей, три человека погибли, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:32
2024-07-12T08:32
2024-07-12T11:01
ростовская область
гибдд мвд рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. На пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись пять автомобилей, три человека погибли, сообщил журналистам представитель региональной Госавтоинспекции."По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗон Next", не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем Lada Granta, который продолжил движение по инерции и допустил столкновения с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed", — сказал он.Авария произошла накануне вечером на 803-м километре М-4 "Дон" в Чертковском районе, уточнили в ведомстве.Жертвами ДТП стали водитель Lada Granta, мужчина 1968 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля — 49-летняя женщина и мальчик 11 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир Haval.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Ростовская прокуратура взяла расследование на контроль.
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Момент столкновения автомобилей на пункте взимания платы в Ростовской области
Как сообщала ГИБДД, в четверг вечером на 803 километре М-4 "Дон" в Чертковском районе на пункте взимания платы столкнулись пять автомобилей - "ГАЗон Next", LADA Granta, Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В LADA погибли водитель, пассажир и 11-летний мальчик. Кроме того, по уточненным данным, пострадали водитель и пассажир Haval.
2024-07-12T08:32
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ростовская область, гибдд мвд рф, происшествия
Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека
ГИБДД: в Ростовской области столкнулись пять автомобилей на трассе "Дон"