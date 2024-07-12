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В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека - РИА Новости, 12.07.2024
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08:32 12.07.2024 (обновлено: 11:01 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html
В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека
В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека - РИА Новости, 12.07.2024
В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека
На пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись пять автомобилей, три человека погибли, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:32
2024-07-12T11:01
ростовская область
гибдд мвд рф
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. На пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись пять автомобилей, три человека погибли, сообщил журналистам представитель региональной Госавтоинспекции.&quot;По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем &quot;ГАЗон Next&quot;, не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем Lada Granta, который продолжил движение по инерции и допустил столкновения с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed&quot;, — сказал он.Авария произошла накануне вечером на 803-м километре М-4 "Дон" в Чертковском районе, уточнили в ведомстве.Жертвами ДТП стали водитель Lada Granta, мужчина 1968 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля — 49-летняя женщина и мальчик 11 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир Haval.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Ростовская прокуратура взяла расследование на контроль.
https://ria.ru/20240709/mvd-1958496441.html
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Момент столкновения автомобилей на пункте взимания платы в Ростовской области
Как сообщала ГИБДД, в четверг вечером на 803 километре М-4 "Дон" в Чертковском районе на пункте взимания платы столкнулись пять автомобилей - "ГАЗон Next", LADA Granta, Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В LADA погибли водитель, пассажир и 11-летний мальчик. Кроме того, по уточненным данным, пострадали водитель и пассажир Haval.
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ростовская область, гибдд мвд рф, происшествия
Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека

ГИБДД: в Ростовской области столкнулись пять автомобилей на трассе "Дон"

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. На пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись пять автомобилей, три человека погибли, сообщил журналистам представитель региональной Госавтоинспекции.
«

"По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗон Next", не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем Lada Granta, который продолжил движение по инерции и допустил столкновения с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed", — сказал он.

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Авария произошла накануне вечером на 803-м километре М-4 "Дон" в Чертковском районе, уточнили в ведомстве.
Жертвами ДТП стали водитель Lada Granta, мужчина 1968 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля — 49-летняя женщина и мальчик 11 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир Haval.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Ростовская прокуратура взяла расследование на контроль.
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Ростовская областьГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
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