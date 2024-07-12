https://ria.ru/20240712/gibdd-1959138266.html

В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека

В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека - РИА Новости, 12.07.2024

В массовом ДТП на пункте оплаты на трассе "Дон" погибли три человека

На пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись пять автомобилей, три человека погибли, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:32

2024-07-12T08:32

2024-07-12T11:01

ростовская область

гибдд мвд рф

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. На пункте взимания платы на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись пять автомобилей, три человека погибли, сообщил журналистам представитель региональной Госавтоинспекции."По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем "ГАЗон Next", не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем Lada Granta, который продолжил движение по инерции и допустил столкновения с автомобилями Haval, Kia Rio и Kia Ceed", — сказал он.Авария произошла накануне вечером на 803-м километре М-4 "Дон" в Чертковском районе, уточнили в ведомстве.Жертвами ДТП стали водитель Lada Granta, мужчина 1968 года рождения, и двое пассажиров этого автомобиля — 49-летняя женщина и мальчик 11 лет. Кроме того, пострадали водитель и пассажир Haval.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Ростовская прокуратура взяла расследование на контроль.

https://ria.ru/20240709/mvd-1958496441.html

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ростовская область

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Момент столкновения автомобилей на пункте взимания платы в Ростовской области Как сообщала ГИБДД, в четверг вечером на 803 километре М-4 "Дон" в Чертковском районе на пункте взимания платы столкнулись пять автомобилей - "ГАЗон Next", LADA Granta, Haval, Kia Rio и Kia Ceed. В LADA погибли водитель, пассажир и 11-летний мальчик. Кроме того, по уточненным данным, пострадали водитель и пассажир Haval. 2024-07-12T08:32 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, гибдд мвд рф, происшествия