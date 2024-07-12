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Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в секторе Газа, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2024
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18:52 12.07.2024 (обновлено: 19:04 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/gaza-1959334603.html
Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в секторе Газа, заявил Байден
Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в секторе Газа, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2024
Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в секторе Газа, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:52
2024-07-12T19:04
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями."Шесть недель назад я изложил всеобъемлющий рамочный план, как достичь перемирия и вернуть домой заложников. Еще предстоит работа и есть сложные вопросы, но на эти "рамки" сейчас согласились как Израиль, так и ХАМАС", - сообщил Байден в социальной сети Х.Переговорный процесс через посредников по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников возобновился неделю назад. До этого ситуация с переговорами находилась в тупике более месяца.
https://ria.ru/20240712/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в секторе Газа, заявил Байден

Байден: Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в Газе, обсуждают детали

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями.
"Шесть недель назад я изложил всеобъемлющий рамочный план, как достичь перемирия и вернуть домой заложников. Еще предстоит работа и есть сложные вопросы, но на эти "рамки" сейчас согласились как Израиль, так и ХАМАС", - сообщил Байден в социальной сети Х.
Переговорный процесс через посредников по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников возобновился неделю назад. До этого ситуация с переговорами находилась в тупике более месяца.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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