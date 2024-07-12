https://ria.ru/20240712/gaza-1959334603.html

Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в секторе Газа, заявил Байден

Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в секторе Газа, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2024

Израиль и ХАМАС согласовали рамки перемирия в секторе Газа, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:52

2024-07-12T18:52

2024-07-12T19:04

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921495253_0:115:3071:1842_1920x0_80_0_0_2c9ad32511450e6000400380d118dc42.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями."Шесть недель назад я изложил всеобъемлющий рамочный план, как достичь перемирия и вернуть домой заложников. Еще предстоит работа и есть сложные вопросы, но на эти "рамки" сейчас согласились как Израиль, так и ХАМАС", - сообщил Байден в социальной сети Х.Переговорный процесс через посредников по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников возобновился неделю назад. До этого ситуация с переговорами находилась в тупике более месяца.

https://ria.ru/20240712/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году