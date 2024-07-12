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В США объявили, что предоставят гуманитарную помощь жителям Газы - РИА Новости, 12.07.2024
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00:49 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/gaza-1959111935.html
В США объявили, что предоставят гуманитарную помощь жителям Газы
В США объявили, что предоставят гуманитарную помощь жителям Газы - РИА Новости, 12.07.2024
В США объявили, что предоставят гуманитарную помощь жителям Газы
Агентство США по международному развитию (USAID) в четверг заявило, что предоставит жителям Газы и Западного берега реки Иордан гуманитарную помощь объемом 100... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T00:49
2024-07-12T00:49
в мире
сша
западный берег реки иордан
израиль
саманта пауэр
агентство по международному развитию сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) в четверг заявило, что предоставит жителям Газы и Западного берега реки Иордан гуманитарную помощь объемом 100 миллионов долларов. "Сегодня администратор Саманта Пауэр объявила, что Соединенные Штаты через агентство предоставят дополнительно 100 миллионов долларов США в виде критической гуманитарной помощи палестинцам, остро нуждающимся в Газе и на Западном Берегу", - следует из пресс-релиза. Средства, в частности, пойдут на поддержку Всемирной продовольственной программы. Таким образом, США в совокупности с момента обострения конфликта предоставило палестинцам около 775 миллионов долларов. В четверг Белый дом сообщил, что США свернет операцию по доставке гумпомощи в Газу через пирс из-за серии неудачных попыток закрепить его после полученных во время шторма повреждений. Вместе с тем США предоставили военную помощь Израилю на 6,5 миллиарда долларов, сообщала газета The Washington Post в конце июня.
https://ria.ru/20240711/oruzhie-1959052792.html
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сша
западный берег реки иордан
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в мире, сша, западный берег реки иордан, израиль, саманта пауэр, агентство по международному развитию сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Западный берег реки Иордан, Израиль, Саманта Пауэр, Агентство по международному развитию США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США объявили, что предоставят гуманитарную помощь жителям Газы

USAID предоставит гуманитарную помощь жителям Газы на 100 миллионов долларов

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) в четверг заявило, что предоставит жителям Газы и Западного берега реки Иордан гуманитарную помощь объемом 100 миллионов долларов.
"Сегодня администратор Саманта Пауэр объявила, что Соединенные Штаты через агентство предоставят дополнительно 100 миллионов долларов США в виде критической гуманитарной помощи палестинцам, остро нуждающимся в Газе и на Западном Берегу", - следует из пресс-релиза.
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Средства, в частности, пойдут на поддержку Всемирной продовольственной программы. Таким образом, США в совокупности с момента обострения конфликта предоставило палестинцам около 775 миллионов долларов.
В четверг Белый дом сообщил, что США свернет операцию по доставке гумпомощи в Газу через пирс из-за серии неудачных попыток закрепить его после полученных во время шторма повреждений.
Вместе с тем США предоставили военную помощь Израилю на 6,5 миллиарда долларов, сообщала газета The Washington Post в конце июня.
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В миреСШАЗападный берег реки ИорданИзраильСаманта ПауэрАгентство по международному развитию СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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